Ученые создали "бесшумный" дрон с двигателем, как у космической ракеты (видео)

Пока что прототип БПЛА немного посвистывает, но инженеры обещают сделать его максимально тихим.

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Компания Undefined Technologies из Флориды (США) представила следующее поколение своего "бесшумного" коммерческого БПЛА Ventus, в котором вместо пропеллеров используется ионный двигатель. О новинке подобности раскрыло издание newatlas.com.

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Undefined Technologies начала разрабатывать прототип полтора года назад. В основе лежит запатентованная технология Air Tantrum, подробности о которой не раскрываются. Однако в компании указывают, что именно благодаря ей устройство будет очень тихим. Впервые концепт был представлен в 2021 году, с тех пор он был существенно доработан.

Ионные двигатели используются в ракетостроении. Этот вид электродвигателя примечателен тем, что не требует много топлива и служит более 3-х лет, что является высоким показателем. Работает он по следующему принципу: ионизированный газ разгоняется до высоких скоростей в электрическом поле, что обеспечивает реактивную тягу. С ионными двигателями экспериментировали ученые из Массачусетский технологического института. Они разработали самолет с двигателем такого типа, однако в ходе тестов выяснили, что аппарату требуется гораздо большая тяга и более емкий накопитель энергии.

По словам гендиректора Томаса Пибаника, устройство издает шум на уровне 85 децибел. Конечная цель, которую перед собой ставят разработчики, — около 70 децибел. Журналисты отмечают, что такой же уровень шума демонстрирует DJI Mavic, однако учитывая то, что Ventus, по задумке, должен обладать большей грузоподъемностью и большими габаритами, указанный уровень шума — это достижение.

"Пока неясно, за счет чего инженеры планируют снижать уровень шума устройства, в силовой установке которого движущиеся детали, которые могли бы создавать дополнительные звуки, отсутствуют по умолчанию", — подчеркивает СМИ.

На видео вы можете увидеть тестовый полет нового прототипа, однако разработчики смонтировали ролик, поэтому узнать, насколько продолжительным был полет, журналисты не смогли. Что касается шума, то он все же слышен, а сам дрон несколько дрожит при приземлении, возможно из-за легкого веса конструкции.

"Мы не уверены, что Silent Ventus будет достаточно бесшумным или энергоэффективным, чтобы конкурировать с обычными мультикоптерами, но мы с интересом наблюдаем за ним", — подытожили журналисты.

Ранее мы писали о том, что американские инженеры разработали беспилотный самолет, который не нуждается в топливе, а подпитывается за счет солнечной энергии. Разработчики уверены, что он способен планировать целый год без единой посадки.