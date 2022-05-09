В США разработали БПЛА на солнечных батареях: может находиться в воздухе целый год

Военные смогут использовать экологически чистый дрон в качестве спутника, осуществляющего зондирование и мониторинг.

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ВМС США совместно с американо-испанской аэрокосмической компанией Skydweller работают над созданием беспилотного самолета, способного оставаться в воздухе длительный период времени благодаря солнечным батареям, размещенным на его крыльях. Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

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В апреле 2022 года Skydweller получила $14 млн от Отдела оборонных инноваций ВМС США. Данные средства будут использоваться для усовершенствования одноименного беспилотного аппарата — Skydweller.

"Дальнейшее развитие беспилотных летательных аппаратов следующего поколения для зондирования и мониторинга имеет решающее значение для национальной безопасности. В наших планах — представить углеродно-нейтральный продукт решение, который значительно расширит возможности самолетов", — сказал генеральный директор компании-разработчика Роберт Миллер.

Этот контракт позволит Skydweller создать беспилотник, соответствующий требованиям военных, благодаря чему они смогут использовать его, не нанося вреда окружающей среде, а также эффективно использовать такое его преимущество, как возможность длительное время находиться в воздухе.

[ + – ] Летательный аппарат Skydweller

В своем недавнем интервью Миллер заявил, что самолет может оставаться в воздухе целый год и стать первым в мире коммерчески "псевдоспутником".

"Псевдоспутник — летательный аппарат, который остается в воздухе, скажем, неопределенно долгое время — 30, 60, 90 дней, а может быть, и год. Такой аппарат способен выполнять функции реальных спутников", — пояснил ученый. — А поскольку самолет может вернуться на Землю, когда того пожелают операторы, он не создаст проблем на орбите, то есть не превратится со временем в космический мусор".

Более того, Миллер и его команда спроектировали самолет так, чтобы он мог летать автономно, как дрон. Предполагается, что управлять им может и оператор, для пущей безопасности, но 100-процентной необходимости в его участии нет. Миллер надеется, что самолет может быть презентован уже в 2023 году.

Фокус информировал о том, как украинцы используют обычные дроны для разведки, корректировки огня и даже превращают их в противотанковое оружие.