У США розробили БПЛА на сонячних батареях: може перебувати в повітрі цілий рік

Військові зможуть використовувати екологічно чистий дрон як супутник, який здійснює зондування та моніторинг.

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ВМС США спільно з американо-іспанською аерокосмічною компанією Skydweller працюють над створенням безпілотного літака, здатного залишатися в повітрі тривалий час завдяки сонячним батареям, розміщеним на його крилах. Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

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У квітні 2022 року Skydweller отримала $14 млн від Відділу оборонних інновацій ВМС США. Ці засоби використовують для вдосконалення однойменного безпілотного апарату — Skydweller.

"Подальший розвиток безпілотних літальних апаратів наступного покоління для зондування та моніторингу має вирішальне значення для національної безпеки. В наших планах — надати вуглецево-нейтральний продукт рішення, яке значно розширить можливості літаків", — сказав генеральний директор компанії-розробника Роберт Міллер.

Цей контракт дозволить Skydweller створити безпілотник, що відповідатиме вимогам військових, завдяки чому вони зможуть використовувати його, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу, а також ефективно використовувати таку його перевагу як можливість тривалий час перебувати в повітрі.

[ + – ] Літальний апарат Skydweller

У своєму недавньому інтерв'ю Міллер заявив, що літак може залишатися в повітрі цілий рік і стати першим у світі комерційним "псевдосупутником".

"Псевдосупутник — літальний апарат, який залишається в повітрі, скажімо, невизначено довгий час — 30, 60, 90 днів, а можливо, і рік. Такий апарат здатний виконувати функції реальних супутників", — пояснив учений. — А оскільки літак може повернутися на Землю, коли того побажають оператори, він не створить проблем на орбіті, тобто не перетвориться згодом на космічне сміття".

Щобільше, Міллер та його команда спроєктували літак так, щоб він міг літати автономно, як дрон. Передбачається, що керувати ним може й оператор, для більшої безпеки, але 100-відсоткової необхідності в його участі немає. Міллер сподівається, що літак може бути презентований уже 2023 року.

Фокус інформував про те, як українці використовують звичайні дрони для розвідки, коригування вогню і навіть перетворюють їх на протитанкову зброю.