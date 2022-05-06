Розвідка дроном: експерт розповів, як безпілотники забезпечують перевагу ЗСУ

Завдяки "побутовим" дронам українські війська отримують цінні розвіддані, що дає їм можливість влаштовувати засідки та знищувати техніку ворога — на землі, воді та в небі.

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Відомо, що й армія РФ та ЗСУ використовують безпілотники різних форм і розмірів — від великих БПЛА військового призначення до невеликих комерційних дронів, які не потребують спеціального навчання та підготовки для керування ними. Американське видання wired.com зазначає, що хоча обидва типи безпілотників використовували й раніше під час воєн та локальних збройних конфліктів, нинішні масштаби використання простих дронів — безпрецедентні.

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Відео з дронів, опубліковані в соціальних мережах, показують жорстокість російсько-української війни та те, що відбувалося під час битв. Завдяки "побутовим" дронам світ дізнався про руйнування та злочини російських солдатів у Бучі, світ побачив "тактику та стратегію" російської армії в Чернігові. Комерційні безпілотники допомогли журналістам задокументувати масштаби руйнувань у Київській області, Києві та Маріуполі, літаючи над будинками, які перетворилися на руїни.

Проте не лише журналісти широко застосовують звичайні БПЛА, а й військові також. Солдати ЗСУ за допомогою цих гаджетів стежать за пересуваннями російських танкових колон у режимі реального часу, що дає можливість влаштовувати засідки. Дрони також фіксують моменти знищення російської техніки як наземної, так і авіаційної.

"Дрони змінили те, як мали вести війну", — коментує Валерій Яковенко, засновник компанії з виробництва безпілотних літальних апаратів DroneUA. — Вони дуже важливі для розвідки, збору та передачі даних про пересування або розташування військ противника, коригування вогню артилерії. Завдяки зібраним з їхньою допомогою даним ми можемо боротися з диверсантами й, звичайно ж, здійснювати успішні пошуково-рятувальні роботи".

За оцінками Яковенка, українські сили використовують понад 6000 безпілотників для розвідки, багато з яких під'єднані до супутникової системи Starlink, наданої Ілоном Маском як гуманітарної допомоги. Через Starlink передають найважливіші дані для ЗСУ.

"Безпілотники використовували розвідувальні підрозділи ЗСУ ще з 2014 року, але не в таких масштабах, як сьогодні", — каже Валерій.

Україна широко використовує спеціальні військові БПЛА — турецькі, американські, вітчизняні. Ці апарати, як правило, здатні літати на великих висотах протягом тривалого часу і вести вогонь по цілях, включаючи військові судна. Проте, не варто применшувати значення "побутових" дронів, зазначають ЗМІ. І хоча такі гаджети не можуть долати великі відстані, є досить крихкими та вразливими, в деяких випадках саме вони забезпечували українським силам тактичну перевагу.

Раніше ми писали про те, як українці зробили зі звичайних перегонових дронів ефективну зброю, здатну протистояти російській бронетехніці.

Рекомендуємо ознайомитися з матеріалом про військові та комерційні БПЛА, що використовують ЗСУ для знищення ворожих цілей.