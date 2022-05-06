Разведка дроном: эксперт рассказал, как беспилотники обеспечивают преимущество ВСУ

Благодаря "бытовым" дронам украинские войска получают ценные разведданные, что дает им возможность устраивать засады и уничтожать технику врага — на земле, воде и в небе.

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Известно, что и армия РФ и ВСУ используют беспилотники разных форм и размеров — от крупных БПЛА военного предназначения до небольших коммерческих дронов, не требующих специального обучения и подготовки для управления ими. Американское издание wired.com отмечает, что хотя оба типа беспилотников использовались и ранее в ходе войн и локальных вооруженных конфликтов, нынешние масштабы использования простых дронов — беспрецедентны.

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Видео с дронов, опубликованные в социальных сетях, показывают жестокость российско-украинской войны и то, что происходило во время сражений. Благодаря "бытовым" дронам мир узнал о разрушениях и преступлениях российских солдат в Буче, мир увидел "тактику и стратегию" российской армии в Чернигове. Коммерческие беспилотники помогли журналистам задокументировать масштабы разрушений в Киевской области, Киеве и Мариуполе, летая над зданиями, которые превратились в руины.

Однако не только журналисты широко применяют обычные БПЛА, но и военные тоже. Солдаты ВСУ с помощью этих гаджетов следят за передвижениями российских танковых колонн в режиме реального времени, что дает им возможность устраивать засады. Дроны также фиксируют моменты уничтожения российской техники, как наземной, так и авиационной.

"Дроны изменили то, как должна была вестись война", — комментирует Валерий Яковенко, основатель компании по производству беспилотных летательных аппаратов DroneUA. — "Они очень важны для разведки, сбора и передачи данных о передвижении или расположении войск противника, корректировки огня артиллерии. Благодаря собранным с их помощью данным мы можем бороться с диверсантами, и, конечно же, осуществлять успешные поисково-спасательные работы".

По оценкам Яковенко, украинские силы используют более 6000 беспилотников для разведки, многие из которых подключены к спутниковой системе Starlink, предоставленной Илоном Маском в качестве гуманитарной помощи. Через Starlink передаются важнейшие данные для ВСУ.

"Беспилотники использовались разведывательными подразделениями ВСУ еще с 2014 года, но не в таких масштабах, как сегодня", — говорит Валерий.

Украина широко использует и специальные военные БПЛА — турецкие, американские, отечественные. Эти аппараты, как правило, способны летать на больших высотах в течение длительного периода времени и вести огонь по целям, включая военные суда. Тем не менее, не стоит преуменьшать значение "бытовых" дронов, отмечает СМИ. И хотя такие гаджеты не могут преодолевать большие расстояния, являются довольно хрупкими и уязвимыми, в некоторых случаях именно они обеспечивали украинским силам тактическое преимущество.

Ранее мы писали о том, как украинцы сделали из обычных гоночных дронов эффективное оружие, способное противостоять российской бронетехнике.

Рекомендуем ознакомиться с материалом о военных и коммерческих БПЛА, используемых ВСУ для уничтожения вражеских целей.