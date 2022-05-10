RU
RU
Розділи
Матеріали
Діджитал

Учені створили "безшумний" дрон із двигуном, як у космічної ракети (відео)

1591
безшумний дрон, дрон, Ventus

Поки що прототип БПЛА трохи посвистує, але інженери обіцяють зробити його максимально тихим.

Компанія Undefined Technologies із Флориди (США) представила наступне покоління свого "безшумного" комерційного БПЛА Ventus, в якому замість пропелерів використовується іонний двигун. Про новинку подібності розкрило видання newatlas.com.

Undefined Technologies почала розробляти прототип півтора роки тому. В основі лежить запатентована технологія Air Tantrum, подробиці якої не розкриваються. Однак у компанії вказують, що саме завдяки їй пристрій буде дуже тихим. Уперше концепт був представлений у 2021 році, відтоді він був суттєво доопрацьований.

Іонні двигуни використовуються у ракетобудуванні. Цей вид електродвигуна примітний тим, що не вимагає багато палива і служить понад 3 роки, що є високим показником. Працює він за таким принципом: іонізований газ розганяється до високих швидкостей в електричному полі, що забезпечує реактивну тягу. З іонними двигунами експериментували вчені з Массачусетського технологічного інституту. Вони розробили літак із двигуном такого типу, проте в процесі тестів з'ясували, що апарату потрібна набагато більша тяга та ємніший накопичувач енергії.

За словами гендиректора Томаса Пібаніка, пристрій видає шум на рівні 85 децибел. Кінцева мета, яку ставлять розробники, — приблизно 70 децибел. Журналісти зазначають, що такий самий рівень шуму демонструє DJI Mavic, проте враховуючи те, що Ventus, за задумом, повинен мати більшу вантажопідйомність і великі габарити, зазначений рівень шуму — це досягнення.

"Поки незрозуміло, за рахунок чого інженери планують знижувати рівень шуму пристрою, у силовій установці якого рухомі деталі могли б створювати додаткові звуки, відсутні за замовчуванням", — підкреслює ЗМІ.

На відео ви можете побачити тестовий політ нового прототипу, проте розробники змонтували ролик, тому дізнатися, наскільки тривалим був політ, журналісти не змогли. Що стосується шуму, то він все ж таки чутний, а сам дрон трохи тремтить в процесі приземлення, можливо через легку вагу конструкції.

"Ми не впевнені, що Silent Ventus буде достатньо безшумним чи енергоефективним, щоб конкурувати зі звичайними мультикоптерами, але ми з цікавістю спостерігаємо за ним", — підсумували журналісти.

Раніше ми писали про те, що американські інженери розробили безпілотний літак, який не потребує палива, а живиться за рахунок сонячної енергії. Розробники впевнені, що він може перебувати в повітрі цілий рік без жодної посадки.