Учені створили "безшумний" дрон із двигуном, як у космічної ракети (відео)

Поки що прототип БПЛА трохи посвистує, але інженери обіцяють зробити його максимально тихим.

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Компанія Undefined Technologies із Флориди (США) представила наступне покоління свого "безшумного" комерційного БПЛА Ventus, в якому замість пропелерів використовується іонний двигун. Про новинку подібності розкрило видання newatlas.com.

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Undefined Technologies почала розробляти прототип півтора роки тому. В основі лежить запатентована технологія Air Tantrum, подробиці якої не розкриваються. Однак у компанії вказують, що саме завдяки їй пристрій буде дуже тихим. Уперше концепт був представлений у 2021 році, відтоді він був суттєво доопрацьований.

Іонні двигуни використовуються у ракетобудуванні. Цей вид електродвигуна примітний тим, що не вимагає багато палива і служить понад 3 роки, що є високим показником. Працює він за таким принципом: іонізований газ розганяється до високих швидкостей в електричному полі, що забезпечує реактивну тягу. З іонними двигунами експериментували вчені з Массачусетського технологічного інституту. Вони розробили літак із двигуном такого типу, проте в процесі тестів з'ясували, що апарату потрібна набагато більша тяга та ємніший накопичувач енергії.

За словами гендиректора Томаса Пібаніка, пристрій видає шум на рівні 85 децибел. Кінцева мета, яку ставлять розробники, — приблизно 70 децибел. Журналісти зазначають, що такий самий рівень шуму демонструє DJI Mavic, проте враховуючи те, що Ventus, за задумом, повинен мати більшу вантажопідйомність і великі габарити, зазначений рівень шуму — це досягнення.

"Поки незрозуміло, за рахунок чого інженери планують знижувати рівень шуму пристрою, у силовій установці якого рухомі деталі могли б створювати додаткові звуки, відсутні за замовчуванням", — підкреслює ЗМІ.

На відео ви можете побачити тестовий політ нового прототипу, проте розробники змонтували ролик, тому дізнатися, наскільки тривалим був політ, журналісти не змогли. Що стосується шуму, то він все ж таки чутний, а сам дрон трохи тремтить в процесі приземлення, можливо через легку вагу конструкції.

"Ми не впевнені, що Silent Ventus буде достатньо безшумним чи енергоефективним, щоб конкурувати зі звичайними мультикоптерами, але ми з цікавістю спостерігаємо за ним", — підсумували журналісти.

Раніше ми писали про те, що американські інженери розробили безпілотний літак, який не потребує палива, а живиться за рахунок сонячної енергії. Розробники впевнені, що він може перебувати в повітрі цілий рік без жодної посадки.