Вернуть превосходство в воздухе: эксперт рассказал, сможет ли "армия дронов" помочь ВСУ

Джастин Бронк рекомендует украинским военным отказаться от ручного управления, чтобы не терять дроны, которые активно "глушат" ВС РФ.

Министерство цифровой трансформации и Вооруженные силы Украины собирают "Армию дронов" в то время, как беспилотные аппараты становятся все менее эффективными в боях с Россией. Эксперт по авиационным технологиям Джастин Бронк из Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) рассказал BBC, как украинцы могут вернуть воздушное превосходство.

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Нужны ли дроны ВСУ?

Минцифры и Генштаб ВСУ начали сбор средств на покупку 200 дронов для украинской армии, также призвали желающих передавать собственные беспилотные летательные аппараты. Согласно сообщению министра Михаила Федорова, волонтеры уже прислали через платформу United24 десятки небольших коммерческих БПЛА.

Джастин Бронк говорит, что обычные, не военные, дроны могут быть очень полезны на поле боя, ведь они помогают следить за позициями противника. Как Украина, так и Россия активно используют их для корректировки артиллерийского огня в реальном времени и нанесения максимально точных ударов даже при условии использования старых систем залпового огня. Однако Россия учится противодействовать украинским дронам и все успешнее используют против них средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Эксперт признал, что украинцы проявили большую изобретательность и гибкость в получении, а затем применении военных и коммерческих дронов против российских войск. ВСУ научились поражать противника на большом расстоянии с помощью самодельных барражирующих снарядов. По его словам, таким образом недавно БПЛА коммерческого класса сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающий завод в Ростове.

[ + – ] Боец ВСУ с дроном Фото: BBC

Россия адаптируется: что стоит учитывать украинским военным

Джастин Бронк утверждает, что за последние пару месяцев ВС РФ смогли сконцентрировать свои системы РЭБ на Донбассе и активно используют их в боевых операциях. Благодаря этому войска противника часто перехватывают контроль над маленькими беспилотниками ВСУ на радиоуправлении или блокируют связь с оператором.

Специалист посоветовал украинцам отказаться от дистанционного управления коммерческими дронами. Вместо этого стоит заранее программировать маршрут полета, а после возвращения аппаратов, просматривать записанные на камеру фото и видео для определения целей. Такой метод не поможет в борьбе с движущимися целями, но позволит сохранить больше БПЛА. Джастин Бронк также посоветовал запастись барражирующими боеприпасами, которые могут нацеливаться и взрывать российские комплексы РЭБ.

"Массовая поддержка при сборе военной техники, вероятно, имеет не меньшее значение для поднятия морального духа как для тех, кто жертвует, так и для военных на передовой", — отметил британский эксперт.

Сбор "Армии дронов": что говорят в ВСУ и Минцифры

Помощник главнокомандующего ВСУ полковник Алексей Носков заявил, что "Армия дронов" позволит украинским войскам лучше контролировать всю линию фронта длиной 2470 км и эффективнее реагировать на атаки противника, используя передовые технологии. Как заявил глава Минцифры Михаил Федоров, изначально организаторы проекта хотели закупить для армии только военные тактические беспилотники с высококлассными камерами, GPS-навигацией, картографическими инструментами и дальностью полета до 160 км, однако после более тщательного анализа ситуации власти изменили свой подход.

"Наша команда поняла, что украинской армии все еще нужны квадрокоптеры, поэтому Украина просит людей пожертвовать свои дроны", — прокомментировал чиновник.

Он добавил, что в конечном итоге правительство надеется собрать для ВСУ тысячи военных и "гражданских" дронов. Аппараты, соответствующие установленным требованиям, за границей поступают на два склада: в Польше и США. Михаил Федоров хочет привлечь к пожертвованиям не только частных лиц, но и компании.

"Этот проект — отличная возможность для производителей дронов протестировать свое оборудование в суровых условиях", — заявил Федоров.

BBC напомнило, что китайская компания DJI в апреле прекратила поставки своих дронов в Россию и Украину. Как прокомментировал BBC cооснователь украинской компании DroneUA Валерий Яковенко, решение производителя осложнили покупку БПЛА Украине, тогда как Россия все еще могла получать их через Беларусь. Он подчеркнул, что дроны вместе с профессиональным радиооборудованием и спутниковым Интернетом Starlink от Илона Маска являются одними из самых востребованных технологий во время войны. Даже маленькие беспилотники оказывают большую пользу, предоставляя данные для разведки и корректировки огня.

"Большое количество операторов-добровольцев, которые присоединились к украинским войскам, также вносят свой вклад. Пилоты небольших потребительских дронов обеспечивают воздушную разведку по всей линии фронта. Все дело в скорости обмена информацией между передовой и Генштабом, чтобы решения принимались практически мгновенно", — объяснил Валерий Яковенко.

Ранее писали, что Минцифры собрало на армию дронов для ВСУ почти 200 млн грн. На полученные деньги уже заказали первые беспилотные комплексы Warmate военного класса.

До этого эксперты рассказали, что дроны ВСУ становятся неэффективными из-за российских систем РЭБ и ПВО. В начале вторжения украинские военные с помощью беспилотников уничтожали большое количество вражеской техники, но теперь используют их очень аккуратно, опасаясь потерять.