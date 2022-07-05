Дроны ВСУ становятся неэффективными из-за российских систем РЭБ и ПВО, — Business Insider

После четырех месяцев сражений российские войска организовались, учли ошибки и научились сбивать БПЛА.

Украинские дроны теряют свою эффективность по сравнению с началом войны по мере того, как Россия усиливает противовоздушную оборону и системы радиоэлектронной борьбы. Издание Business Insider выяснило у экспертов, что же изменилось спустя четыре месяца.

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Поначалу беспилотники успешно уничтожали технику и живую силу, останавливая целые колонны ВС РФ. Украинские военные используют как ударные Bayraktar TB2 турецкой разработки, так и гражданские модели, которые позволяют вести разведку и сбрасывать гранаты. Однако за четыре месяца Россия сделала выводы и начала активно бороться с летательными аппаратами. Например, разместила наземные комплексы ПВО на Донбассе, где ведутся самые напряженные бои.

"Сейчас российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны стали лучше организованы и развернуты по сравнению с предыдущими месяцами войны", — рассказал аналитик и специалист по беспилотным аппаратам из Центра военно-морского анализа США Сэмюэл Бендетт.

По его словам, россияне обнаруживают дроны ВСУ с помощью своих радаров, а затем глушат системами радиоэлектронной борьбы. Они также сбивают БПЛА при помощи различного оружия, включая системы ПВО, пулеметы, автоматические винтовки и ракетный комплекс "Тор". Недавно Минобороны РФ заявило, что система РЭБ "Красуха-С4" уничтожила один из украинских беспилотников.

Как считает Марк Кациан, эксперт из Центра стратегических и международных исследований, раньше Украина могла так успешно применять дроны из-за неорганизованности российских оборонительных систем.

"Дроны смогли сыграть такую ​​роль, потому что русские медленно создавали систему противовоздушной обороны. Они медленно создавали общевойсковые операции (бронетанковые, пехотные, артиллерийские, разведывательные, инженерные, противовоздушные), к которым призывала их доктрина", — объяснил эксперт.

ВСУ сейчас реже используют БПЛА, потому что войскам РФ стало проще их нейтрализовать, а потеря беспилотников обходится Украине слишком дорого. Если одноразовые дроны-камикадзе, такие как Switchblade и Phoenix Ghost, можно купить за несколько тысяч долларов, то знаменитые "Байрактары" могут стоить по $1-$2 млн.

Украина получила около 50 ударных дронов Bayraktar TB2 от производителя Baykar (Турция) с начала российского вторжения, и в первые месяцы очень эффективно применяла их для уничтожения российских войск. Недавно появилась информация, будто США хотят передать украинцам боевые беспилотники General Atomics MQ-1C Grey Eagle, потенциал которых значительно выше.

Два пилота военно-воздушных сил Украины анонимно рассказали The War Zone, что против покупки дронов стоимостью в миллионы долларов, ведь они, скорее всего, будут сбиты вскоре после первых запусков. Как добавил Марк Канциан, практически все системы ПВО России работают на коротком расстоянии, а беспилотники обычно летают низко и медленно, а потому очень уязвимы. Теперь украинские войска вместо БПЛА просят у зарубежных союзников современные истребители.

"Украинские пилоты, с которыми я разговаривал, говорят, что в результате роль беспилотников теперь ограничена", — поделился аналитик.

Как рассказал один из бойцов ВСУ The Sunday Times, у украинцев не хватает оружия для поражения вражеских БПЛА, которые в основном остаются невидимыми с земли, поэтому солдаты могут только прятаться. По данным Сэмюэля Бендетта, Россия продолжает использовать большое количество собственных беспилотников, в первую очередь для разведки, наблюдения и рекогносцировки. Эксперт считает, что в ближайшие несколько недель ВС РФ могут лучше организоваться и продолжить наступление.

"Они пытаются заманить украинцев в ловушку вокруг определенных городов и поселков и просто пытаются продавить и сломать украинскую оборону в целом. Дроны играют ключевую роль в обеспечении русским разведки и наблюдения, чтобы они могли наносить удары с земли и с воздуха", — объяснил Бендетт. — "Таким образом, мы увидим беспилотники на российской стороне, предполагая, что в будущем они будут иметь еще большее значение, если предположить, что война будет продолжаться, как сейчас".

Ранее другие эксперты объяснили, почему БПЛА не способны переломить ход войны в Украине. Дроны играют важную роль в ведении боевых действий, однако основной урон противнику наносит артиллерия и противотанковые комплексы, такие как Javelin.