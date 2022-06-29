Эксперты объяснили, почему БПЛА не способны переломить ход войны в Украине

Дроны играют важную роль, но не стоит недооценивать важность артиллерии и противотанковых ракет.

Во время войны в Украине солдаты успешно применяют беспилотники, но эффективность БПЛА как технологии пока недостаточно высока. Об этом в издании The Hill написал исполнительный директор Ближневосточного центра отчетности и анализа Сет Францман.

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В последние несколько десятилетий ведется много разговоров о том, как дроны "изменят жизнь" человечества: от доставки пиццы до уничтожения сил противника на поле боя при помощи роя БПЛА. Война в Украине показала, что происходит, когда обе стороны располагают дронами, ведь раньше такого не было: страны, имеющие такие технологии, чаще всего воевали против повстанцев, террористов, т.е. менее "продвинутых" противников (вспомнить хоть кампанию США в Афганистане).

Францман обратил внимание, что в начале вторжения войск РФ на территорию Украины часто появлялись сообщения о том, как беспилотники турецкого производства Bayraktar успешно атаковали ВС РФ, но в последнее время таких сообщений стало намного меньше. По мнению эксперта, ВСУ не используют эти дроны вблизи линии фронта на Донбассе, либо же запас ракет иссяк. Боевые действия при помощи беспилотников часто ведутся втайне от широкой общественности и военные не хотят рассказывать о тех случаях, когда их техника плохо справляется со своими задачами.

"Западные страны хотят поставлять Украине вооружение, и в списке находятся различные беспилотники, в том числе дроны-камикадзе типа Switchblade американского производства. В ближайшее время их появление на поле боя не изменит ситуацию", — заявил автор.

По его словам, традиционное вооружение, такое как артиллерийские системы, продолжают играть ключевую роль в современных войнах. Имея всего несколько продвинутых и дорогих дронов, украинские военные вынуждены бережно их использовать, ведь заменить сбитые БПЛА очень сложно.

[ + – ] Солдат ВСУ запускает БПЛА Фото: Скриншот

"Эра дронов еще не наступила, потому что страны, которые их используют, часто не имеют их в достаточном количестве или боятся потерять в бою. В конфликтах, где они использовались, например, в Ливии, они не переломили ситуацию. Несмотря на широкое применение, беспилотники не остановили талибов в Афганистане", — подчеркнул Францман.

Некоторые обвиняют политическое руководство стран в том, что они не дают операторам полную свободу действий для успешного использования дронов. Как объяснил эксперт, действующие ограничения связаны в первую очередь с поставками техники и сложностью эксплуатации. Для крупномасштабных войн потребуется большое количество БПЛА, чтобы армии могли терять некоторые из них без большого ущерба.

"Весь смысл беспилотных летательных аппаратов в том, что их можно использовать для рутинных или опасных миссий, особенно тех, в которых страна не хочет рисковать, жертвуя пилотами", — подытожил автор.

Од Томас из Фонда стратегических исследований Франции в комментарии телеканалу France 24 рассказал: беспилотные летательные аппараты, особенно военного класса, доказали, что могут заменить авиацию в сражениях с менее обеспеченным противником. Украинцы же придумали несколько новых подходов в использовании этих технологий, например, применяют гражданские дроны для разведки, наведения артиллерии или бомбардировки.

Эксперт обратил внимание на общественную организацию "Аэроразведка", в которой инженеры и разработчики работают на модификацией беспилотников для военных целей. По информации Ода Томаса, на сегодняшний день они собирают собственные боевые аппараты, оснащают их противотанковыми гранатами и отправляют на поле боя под управлением 50-ти команд операторов.

В начале июня США обещали передать Украине четыре крупных американских беспилотника Grey Eagle стоимостью $10 млн каждый, однако поставки затормозили из-за опасения, что россияне могут сбить их и завладеть секретными технологиями. Эти беспилотники поддерживают связь с оператором на расстоянии восьми километров и могут быть поражены всего после 1-2 вылетов. По словам внешнеполитического аналитика Джека Детча, российские зенитные установки С-300 и С-400 способны поражать "орлов" на Донбассе. Поэтому сейчас между руководством Генштаба ВСУ и военными на передовой ведутся бурные споры по поводу того, стоит ли ограничивать запуски дронов до 30-ти штук в день.

Майкл О'Хэнлон, сотрудник аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне, утверждает, что беспилотники играют важную роль, но им не хватает тактического интеллекта. Вероятно, их вклад в защиту Киева переоценивают по сравнению с противотанковыми установками, такими как Javelin. Майкл О'Хэнлон считает, что правила войны кардинально изменят БПЛА, способные переносить тяжелые грузы, но при этом достаточно маленькие, чтобы обходиться без взлетно-посадочной полосы.

Ранее специалисты из "Аэроразведки" показали, как уничтожают российские войска. По словам подполковника Ярослава Гончара, маленькие аппараты точно сбрасывают гранаты на вражескую технику и наносят большой ущерб, хотя ВС РФ превосходят защитников Украины по численности и количеству вооружения.