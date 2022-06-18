"Наши дроны не мажут": спецы из "Аэроразведки" рассказали, как уничтожают ВС РФ (видео)

Беспилотники помогли разбить российскую колонну на подступах к Киеву. Теперь операторы продолжают борьбу, несмотря на вражеские обстрелы и другие трудности.

Общественная организация "Аэроразведка" собирает дроны и успешно использует их против российской армии. Ее сочуредитель, подполковник Ярослав Гончар рассказал подробности VICE World News.

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"Аэроразведка" поставила перед собой цель: помогать Вооруженным силам Украины в борьбе с российскими захватчиками. Она принялась за дело, когда огромная российская колонна проникла на территорию Украины и направилась к Киеву.

Чтобы предотвратить окружение столицы, "Аэроразведка" разместилась и начала при помощи переделанных беспилотников атаковать конвой ВС РФ со стороны Малина. После нескольких взрывов российские войска перестали ехать огромной колонной и разбились на группы по 5-10 машин.

"Армия России большая, но они выбрасывают тысячи снарядов в день, а наши дроны не мажут, — отметил Ярослав Гончар. — Мы с российской армией уже с 2014 года бодаемся — ничего нового там нет".

Согласно его рассказу, для снабжениия подразделений ВС РФ устраивали в Киевской области импровизированные склады, один из таких "Аэроразведка" заметила на заброшенной ферме. Операторы подождали, пока россияне свезут туда побольше ресурсов, а затем при помощи дронов навели артиллерию и все уничтожили.

До войны многие из членов организации увлекались дронами в качестве хобби — это фотографы, учителя, маркетологи, банкиры, но все отличаются стрессоустойчивостью и обладают инженерными навыками. Как подчеркнул подполковник, они сами собирают и модифицируют свои дроны, которые иногда ломаются и требуют ремонта прямо на поле боя.

Это опасная работа, и с начала вторжения погибли пять бойцов "Аэроразведки". Операторам и обслуживающим командамм приходится подходить довольно близко к целям. Иногда снаряды начинают прилетать по позиции в то время, когда дрон находится в воздухе — приходится завершать миссию, несмотря на вражеский обстрел.

БПЛА, изготовленные инженерами организации, способны летать на дистанции до 10 км от оператора, поднимают грузы до пяти килограммов. Их используют преимущественно ночью, когда ВС РФ не способны вести маневренные боевые действия, а потому уязвимее для атак.

Ранее в ВСУ рассказали, как навыки геймеров помогают бороться с ВС РФ при помощи дронов. Навыки, полученные в видеоиграх, позволяют мобилизованным украинцам управлять БПЛА на специалных контроллерах — некоторые даже получают от этого удовольствие.

Писали также, что в мастерской на Западной Украине обычные дроны переделывают в для военных целей. Благодаря специальным приспособлениям они умеют вести разведку и даже сбрасывать гранаты на головы противника.