"Наші дрони не мажуть": фахівці з "Аеророзвідки" розповіли, як знищують ЗС РФ (відео)

Безпілотники допомогли розбити російську колону на підступах до Києва. Тепер оператори продовжують боротьбу, попри ворожі обстріли та інші труднощі.

Громадська організація "Аеророзвідка" збирає дрони та успішно використовує їх проти російської армії. Її співучасник, підполковник Ярослав Гончар, розповів подробиці VICE World News.

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"Аеророзвідка" поставила собі за мету: допомагати Збройним силам України в боротьбі з російськими загарбниками. Вона взялася за справу, коли величезна російська колона проникла на територію України та попрямувала до Києва.

Щоб запобігти оточенню столиці, "Аеророзвідка" розмістилася і почала за допомогою перероблених безпілотників атакувати конвой ЗС РФ з боку Малина. Після кількох вибухів російські війська перестали їхати величезною колоною та розбилися на групи по 5-10 машин.

"Армія Росії велика, але вони викидають тисячі снарядів на день, а наші дрони не мажуть, — зазначив Ярослав Гончар. — Ми з російською армією вже з 2014 року б'ємося — нічого нового там немає".

Згідно з його розповіддю, для постачання підрозділів ЗС РФ влаштовували в Київській області імпровізовані склади, один з таких "Аеророзвідка" помітила на покинутій фермі. Оператори почекали, поки росіяни звезуть туди більше ресурсів, а потім за допомогою дронів навели артилерію і все знищили.

До війни багато членів організації захоплювалися дронами як хобі — це фотографи, вчителі, маркетологи, банкіри, але всі відрізняються стресостійкістю і мають інженерні навички. Як наголосив підполковник, вони самі збирають та модифікують свої дрони, які іноді ламаються та вимагають ремонту прямо на полі бою.

Це небезпечна робота, і з початку вторгнення загинули п'ять бійців "Аеророзвідки". Операторам і обслуговуючим командам доводиться підходити досить близько до цілей. Іноді снаряди починають прилітати по позиції тоді, коли дрон перебуває в повітрі — доводиться завершувати місію, попри ворожий обстріл.

БПЛА, виготовлені інженерами організації, здатні літати на відстані до 10 км від оператора, підіймають вантажі до п'яти кілограмів. Їх використовують переважно вночі, коли ЗС РФ не здатні вести маневрені бойові дії, а тому вразливіші для атак.

Раніше у ЗСУ розповіли, як навички геймерів допомагають боротися з ЗС РФ за допомогою дронів. Навички, здобуті у відеоіграх, дозволяють мобілізованим українцям керувати БПЛА на спеціальних контролерах — деякі навіть одержують від цього задоволення.

Писали також, що в майстерні на Західній Україні звичайні дрони переробляють у військових цілях. Завдяки спеціальним пристосуванням вони можуть вести розвідку і навіть скидати гранати на голови противника.