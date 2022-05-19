"Це весело": геймери розповіли про знищення ЗС РФ за допомогою дронів ЗСУ (відео)

Молодим українцям, котрі люблять комп'ютерні ігри, доручають керувати БПЛА після мобілізації. Робота небезпечна, адже противник може вирахувати будь-якої миті.

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Навички, здобуті завдяки відеоіграм, допомагають юним українським солдатам знищувати російські війська за допомогою ударних дронів. Про це військовослужбовець Збройних сил України Володимир Демченко розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.

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Володимир Демченко є оператором дрону. За його словами, бойова група складається з восьми осіб, один керує БПЛА, а решта — прикривають зі зброєю в руках.

"Більшість хлопців, котрі керують дронами, є молодими "ботаніками", які захоплювалися відеоіграми — це класні навички. Багато дуже молоді, приблизно 18 років, тому ніхто не відправить їх звільняти населені пункти, але вони можуть виконувати свою роботу, перебуваючи на певній відстані", — розповів боєць. — "Це досить весело для них, якщо чесно".

Він додав, що дрони дозволяють ЗСУ як безпосередньо атакувати з повітря, так і проводити розвідку. Зокрема, пристрої допомагають оцінювати обстановку та фіксувати розташування ворожих військ під час звільнення сіл чи міст.

Володимир Демченко додав, що ЗСУ використовують переважно китайські дрони, і компанія-виробник DJI надала Росії програму Airscope, яка дозволяє відстежувати місця зльоту та посадки. Завдяки цьому ЗС РФ швидко визначають місце розташування українських підрозділів та атакують їх у відповідь. Солдати ЗСУ хочуть отримати в свій арсенал більше американських БПЛА, за якими росіяни стежити не можуть.

"Щойно я посадив дрон, протягом приблизно 30 секунд прилітає міна. Дуже близько, десь на відстані 30 метрів. Вони мають весь маршрут, починаючи від місця зльоту", — пояснив Володимир Демченко.

У зв'язку зі стеженням, українським військам довелося розробити стратегію безпечного використання БПЛА. Оператор відходить від своєї групи на кілька сотень метрів, вмикає апарат і швидко залишає місце зльоту. Вести безпілотник доводиться дуже низько над землею, на висоті майже 10 метрів, і повертати його назад з іншого напрямку, щоб ворог не зміг вирахувати прямий маршрут.

Раніше писали, що DJI зупинила постачання дронів в Росю та Україну, щоб їх не використовували в боях. Утім, китайська компанія не може відключити апарати, які вже продані та перебувають на озброєнні обох армій.

Повідомляли також, як звичайні дрони допомагають ЗСУ знищувати російські війська. Українські умільці переробляють моделі вартістю майже $1 000, які призначені для розваг, змушуючи їх скидати гранати та вести розвідку. Вони обладнали майстерню на Західній Україні та регулярно отримують партії нових БПЛА від закордонних компаній, які підтримують Україну.