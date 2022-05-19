"Это весело": геймеры рассказали об уничтожении ВС РФ при помощи дронов ВСУ (видео)

Молодым украинцам, которые любят компьютерные игры, поручают управлять БПЛА после мобилизации. Работа опасная, ведь противник может вычислить в любой момент.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Навыки, полученные благодаря видеоиграм, помогают юным украинским солдатам уничтожать российские войска при помощи ударных дронов. Об этом военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Демченко рассказал в интервью телеканалу CNN.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Владимир Демченко является оператором дрона. По его словам, боевая группа состоит из восьми человек, один управляет БПЛА, а остальные — прикрывают с оружием в руках.

"Большинство ребят, управляющих дронами, являются молодыми "ботаниками", которые увлекались видеоиграми — это клаcсные навыки. Многие очень молоды, около 18 лет, поэтому никто не пошлет их освобождать населенные пункты, но они могут выполнять свою работу, находясь на некотором расстоянии", — рассказал боец. — "Это довольно весело для них, если честно".

Он добавил, что дроны позволяют ВСУ как напрямую атаковать с воздуха, так и проводить разведку. В частности, устройства помогают оценивать обстановку и фиксировать расположение вражеских войск при освобождении сел или городов.

Владимир Демченко добавил, что ВСУ используют преимущественно китайские дроны, и компания-производитель DJI предоставила России программу Airscope, которая позволяет отслеживать места взлета и посадки. Благодаря этому ВС РФ быстро определяют местоположение украинских подразделений и атакуют их в ответ. Солдаты ВСУ хотят получить в свой арсенал больше американских БПЛА, за которыми русские следить не могут.

"Как только я посадил дрон, в течении примерно 30 секунд прилетает мина. Очень близко, где-то на расстоянии 30 метров. У них есть весь маршрут, начиная от места взлета", — объяснил Владимир Демченко.

В связи со слежкой, украинским войскам пришлось разработать стратегию безопасного использования БПЛА. Оператор отходит от своей группы на несколько сотен метров, включает аппарат и быстро покидает место взлета. Вести беспилотник приходится очень низко над землей, на высоте около 10 метров, и возвращать его обратно с другого направления, чтобы противник не смог вычислить прямой маршрут.

Ранее писали, что DJI остановила поставки дронов в Россию и Украину, чтобы их не использовали в боях. Впрочем, китайская компания не может отключить аппараты, которые уже проданы и находятся на вооружении обеих армий.

Сообщали также, как обычные дроны помогают ВСУ уничтожать российские войска. Украинские умельцы переделывают модели стоимостью около $1000, которые предназначены для развлечений, заставляя их сбрасывать гранаты и вести разведку. Они оборудовали мастерскую на Западной Украине и регулярно получают партии новых БПЛА от зарубежных компаний, которые поддерживают Украину.