Експерти пояснили, чому БПЛА не здатні змінити перебіг війни в Україні

Дрони відіграють важливу роль, але не варто недооцінювати важливість артилерії та протитанкових ракет.

Під час війни в Україні солдати успішно застосовують безпілотники, але ефективність БПЛА як технології поки що недостатньо висока. Про це у виданні The Hill написав виконавчий директор Близькосхідного центру звітності й аналізу Сет Францман.

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В останні кілька десятиліть ведеться багато розмов про те, як дрони "змінять життя" людства: від доставки піци до знищення сил противника на полі бою за допомогою рою БПЛА. Війна в Україні показала, що відбувається, коли обидві сторони мають у своєму розпорядженні дрони, адже раніше такого не було: країни, які мають такі технології, найчастіше воювали проти повстанців, терористів, тобто менш "просунутих" супротивників (згадати хоч кампанію США в Афганістані).

Францман звернув увагу, що на початку вторгнення військ РФ на територію України часто з'являлися повідомлення про те, як безпілотники турецького виробництва Bayraktar успішно атакували ЗС РФ, але останнім часом таких повідомлень поменшало. На думку експерта, ЗСУ не використовують ці дрони поблизу лінії фронту на Донбасі, або ж запас ракет вичерпався. Бойові дії за допомогою безпілотників часто ведуть потай від широкого загалу, і військові не хочуть розповідати про ті випадки, коли їхня техніка погано справляється зі своїми завданнями.

"Західні країни хочуть постачати Україні озброєння, і в списку є різні безпілотники, у тому числі дрони-камікадзе типу Switchblade американського виробництва. Найближчим часом їхня поява на полі бою не змінить ситуацію", — заявив автор.

За його словами, традиційне озброєння, таке як артилерійські системи, продовжує відігравати ключову роль у сучасних війнах. Маючи лише кілька просунутих і дорогих дронів, українські військові змушені дбайливо їх використовувати, адже замінити збиті БПЛА дуже складно.

[ + – ] Солдат ЗСУ запускає БПЛА Фото: Скріншот

"Ера дронів ще не настала, тому що країни, які їх використовують, часто не мають їх у достатній кількості або бояться втратити в бою. У конфліктах, де вони використовувалися, наприклад, у Лівії, вони не змінили ситуацію. Незважаючи на широке застосування, безпілотники не зупинили талібів в Афганістані", — наголосив Францман.

Дехто звинувачує політичне керівництво країн у тому, що вони не дають операторам повну свободу дій для успішного використання дронів. Як пояснив експерт, чинні обмеження пов'язані насамперед із постачанням техніки та складністю експлуатації. Для великомасштабних воєн знадобиться велика кількість БПЛА, щоб армії могли втрачати деякі з них без шкоди.

"Весь зміст безпілотних літальних апаратів у тому, що їх можна використовувати для рутинних чи небезпечних місій, особливо тих, у яких країна не хоче ризикувати, жертвуючи пілотами", — підсумував автор.

Од Томас із Фонду стратегічних досліджень Франції в коментарі телеканалу France 24 розповів: безпілотні літальні апарати, особливо військового класу, довели, що можуть замінити авіацію в битвах із менш забезпеченим противником. Українці ж вигадали кілька нових підходів у використанні цих технологій, наприклад, застосовують цивільні дрони для розвідки, наведення артилерії чи бомбардування.

Експерт звернув увагу на громадську організацію "Аеророзвідка", в якій інженери та розробники працюють на модифікації безпілотників для військових цілей. За інформацією Ода Томаса, на сьогодні вони збирають власні бойові апарати, оснащують їх протитанковими гранатами та відправляють на поле бою під керуванням 50 команд операторів.

На початку червня США обіцяли передати Україні чотири великі американські безпілотники Grey Eagle вартістю $10 млн кожен, проте постачання загальмували через побоювання, що росіяни можуть збити їх і заволодіти секретними технологіями. Ці безпілотники підтримують зв'язок із оператором на відстані восьми кілометрів і можуть бути уражені лише після 1-2 вильотів. За словами зовнішньополітичного аналітика Джека Детча, російські зенітні установки С-300 та С-400 здатні вражати "орлів" на Донбасі. Тому зараз між керівництвом Генштабу ЗСУ та військовими на передовій точаться бурхливі суперечки з приводу того, чи варто обмежувати запуски дронів до 30 штук на день.

Майкл О'Генлон, співробітник аналітичного центру Brookings Institution у Вашингтоні, стверджує, що безпілотники відіграють важливу роль, але їм не вистачає тактичного інтелекту. Ймовірно, їхній внесок у захист Києва переоцінюють порівняно з протитанковими установками, такими як Javelin. Майкл О'Генлон вважає, що правила війни кардинально змінять БПЛА, здатні переносити важкі вантажі, але досить маленькі, щоб обходитися без злітно-посадкової смуги.

Раніше фахівці з "Аеророзвідки" показали, як знищують російські війська. За словами підполковника Ярослава Гончара, маленькі апарати точно скидають гранати на ворожу техніку та завдають великої шкоди, хоча ЗС РФ перевершує захисників України за чисельністю та кількістю озброєння.