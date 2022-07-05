Дрони ЗСУ стають неефективними через російські системи РЕБ і ППО, — Business Insider

Після чотирьох місяців битв російські війська організувалися, врахували помилки та навчилися збивати БПЛА.

Українські дрони втрачають свою ефективність у порівнянні з початком війни в міру того, як Росія посилює протиповітряну оборону та системи радіоелектронної боротьби. Видання Business Insider з'ясувало в експертів, що змінилося через чотири місяці.

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Спочатку безпілотники успішно знищували техніку та живу силу, зупиняючи цілі колони ЗС РФ. Українські військові використовують як ударні Bayraktar TB2 турецької розробки, так і цивільні моделі, що дозволяють вести розвідку та скидати гранати. Проте за чотири місяці Росія зробила висновки та почала активно боротися з літальними апаратами. Наприклад, розмістила наземні комплекси ППО на Донбасі, де ведуться найнапруженіші бої.

"Зараз російські засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони стали краще організовані та розгорнуті порівняно з попередніми місяцями війни", — розповів аналітик і фахівець із безпілотних апаратів з Центру військово-морського аналізу США Семюел Бендетт.

За його словами, росіяни виявляють дрони ЗСУ за допомогою своїх радарів, а потім глушать системами радіоелектронної боротьби. Вони також збивають БПЛА за допомогою різної зброї, включаючи системи ППО, кулемети, автоматичні гвинтівки та ракетний комплекс "Тор". Нещодавно Міноборони РФ заявило, що система РЕБ "Красуха-С4" знищила один із українських безпілотників.

Як вважає Марк Каціан, експерт із Центру стратегічних і міжнародних досліджень, раніше Україна могла так успішно застосовувати дрони через неорганізованість російських оборонних систем.

"Дрони змогли зіграти таку роль, тому що росіяни повільно створювали систему протиповітряної оборони. Вони повільно створювали загальновійськові операції (бронетанкові, піхотні, артилерійські, розвідувальні, інженерні, протиповітряні), до яких закликала їхня доктрина", — пояснив експерт.

ЗСУ зараз рідше використовують БПЛА, тому що військам РФ стало простіше їх нейтралізувати, а втрата безпілотників коштує Україні занадто дорого. Якщо одноразові дрони-камікадзе, такі як Switchblade і Phoenix Ghost, можна купити за кілька тисяч доларів, то знамениті "Байрактари" можуть коштувати $1-$2 млн.

Україна отримала близько 50 ударних дронів Bayraktar TB2 від виробника Baykar (Туреччина) з початку російського вторгнення і в перші місяці дуже ефективно застосовувала їх для знищення російських військ. Нещодавно з'явилася інформація, що США хочуть передати українцям бойові безпілотники General Atomics MQ-1C Grey Eagle, потенціал яких значно вищий.

Два пілоти військово-повітряних сил України анонімно розповіли The War Zone, що проти купівлі дронів вартістю мільйони доларів, адже вони, швидше за все, будуть збиті невдовзі після перших запусків. Як додав Марк Канціан, практично всі системи ППО Росії працюють на короткій відстані, а безпілотники зазвичай літають низько та повільно, а тому дуже вразливі. Наразі українські війська замість БПЛА просять у закордонних союзників сучасні винищувачі.

"Українські пілоти, з якими я розмовляв, кажуть, що в результаті роль безпілотників тепер обмежена", — сказав аналітик.

Як розповів один із бійців ЗСУ The Sunday Times, в українців не вистачає зброї для ураження ворожих БПЛА, які здебільшого залишаються невидимими із землі, тому солдати можуть лише ховатися. За даними Семюеля Бендетта, Росія продовжує використовувати велику кількість власних безпілотників, насамперед для розвідки, спостереження та рекогностування. Експерт вважає, що в найближчі кілька тижнів ЗС РФ можуть краще організуватися та продовжити наступ.

"Вони намагаються заманити українців у пастку навколо певних міст і селищ та просто намагаються продавити й зламати українську оборону в цілому. Дрони відіграють ключову роль у забезпеченні росіянам розвідки та спостереження, щоб вони могли завдавати ударів із землі та з повітря, — пояснив Бендетт. — Таким чином ми побачимо безпілотники на російській стороні, припускаючи, що в майбутньому вони матимуть ще більше значення, якщо припустити, що війна триватиме, як зараз".

Раніше інші експерти пояснили, чому БПЛА не здатні переламати перебіг війни в Україні. Дрони відіграють важливу роль у веденні бойових дій, проте основну шкоду противнику завдає артилерія та протитанкові комплекси, такі як Javelin.