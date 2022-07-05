На украинскую армию дронов собрали почти 200 млн грн: Федоров отчитался об успехах

На полученные деньги уже собираются купить первые два беспилотных комплекса Warmate общей стоимостью 64 млн гривен.

Министерство цифровой трансформации и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины за четыре дня собрали почти 200 млн гривен на армию дронов. Подробности министр Михаил Федоров рассказал на своем Telegram-канале.

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За первые сутки на счет ВСУ поступили 84,6 миллиона гривен, некоторые отправил по 50 гривен, а некоторые задонатили миллионы. К примеру, украинский IT-бизнесмен Максим Поляков выделил на армию дронов более 100 млн гривен. Вскоре Киевская школа экономики вместе с партнерами из США пообещали пожертвовать еще 57 млн гривен.

Правительство уже готовится купить для украинских воинов первые два беспилотные комплекса Warmate суммарно за 64 млн гривен. Это так называемый дрон-камикадзе, который взрывается при столкновении с целью. Он используется в паре с беспилотником FlyEye, который обеспечивает разведку. Комплекс разработан польской компанией WB Electronics и впервые был представлен в 2014 году.

Warmate запускают из пневматической контейнерной пусковой установки. Сам дрон оснащен электродвигателем и складным крылом, обеспечивающим компактность, имеет автоматический режим управления и возвращается к оператору в случае проблем со связью. Может быть оснащен разными боеголовками с взрывным веществом массой до 800 г. Во время атаки летательный аппарат разгоняется до максимальной скорости, заходит в пике и врезается в цель, при этом в процессе оператор может отменить налет и сменить курс при помощи специальной оптики.

Основные технические характеристики Warmate

длительность полета — около 30 мин.;

радиус действия — 10 км;

максимальная скорость — 150 км/час;

максимальная высота — 500 м;

Взлетная масса — 4 кг.

"Спасибо каждому, кто присылает нам свой дрон! То, что украинцы и люди по всему миру так поддерживают ВСУ, очень важно. И поверьте, каждому дрону мы радуемся. Каждый отмечаем! Не останавливайтесь!", — обратился Михаил Федоров к спонсорам проекта.

Ранее писали, что пожертвования на армию дронов для ВСУ собирают при помощи платформы UNITED24. Минцифры и Генштаб стремятся закрыть всю линию фронта при помощи беспилотных аппаратов. Первая цель — приобрести 200 высококлассных дронов, способных летать до 24 часов незаметно для противника. Любой желающий может пожертвовать собственный дрон, отправив его непосредственно в ВСУ через "Новую почту" или в один из заграничных хабов Минцифры.

Тем временем иностранные эксперты утверждают, что украинские дроны становятся менее эффективными в бою из-за российских систем РЭБ и ПВО. Спустя четыре месяца ВС РФ оценили угрозу и начали чаще сбивать как дешевые квадрокоптеры, так и дорогостоящие ударные дроны.