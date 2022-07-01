"Закрыть всю линию фронта": Минцифры и Генштаб собирают армию дронов для ВСУ

Пожертвовать деньги или собственный дрон можно из любого уголка мира через платформу UNITED24. Армии нужны разные БПЛА.

Министерство цифровой трансформации, Генеральный штаб Вооруженных сил и платформа UNITED24 собирают армию дронов для украинской армии. Об этом вице-премьер-министр Михаил Федоров сообщил на своем Telegram-канале.

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Минцифры проконсультровались с Генштабом и бойцами ВСУ, в результате чего нашли способ закрыть беспилотниками всю линию фронта длиной 2470 км. На первом этапе программы планируют закупить 200 дронов, способных летать в течение 24 часов на расстоянии до 160 км незаметно для российских войск — так их сложнее сбить. Необходимы также тысячи БПЛА попроще, которые будут выполнять другие функции.

"С военными и партнерами мы тестировали разные дроны, собрали фидбек и сформировали системный подход к обеспечению разведчиков всем необходимым", — поделился Михаил Федоров. — "Они позволят мониторить действия врага, изменять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных".

Желающие со всего мира могут с помощью платформы UNITED24 пожертвовать деньги — достаточно перейти на сайт, выбрать свой вариант и указать банковские реквизиты для перевода средств. Комплексная программа предусматривает не только покупку, но также ремонт летательных аппаратов, быструю замену, обучение операторов.

"К инициативе первым присоединились Олег Гороховский и Монобанк. Вместе со своими клиентами всего за несколько дней они собрали более 64 млн. гривен. А это уже два беспилотных авиационных комплекса Warmate! Каждый день украинцы доказывают: для нас нет ничего невозможного. Вместе поддержим и усилим нашу армию!", — обратился Михаил Федоров к украинцам.

UNITED24 также предлагает владельцам передавать собственные дроны ВСУ, даже подержанные, главное, чтобы они были исправными и готовыми к работе. Жители Украины могут обратиться в любое отделение "Новой почты" и заказать доставку для ВСУ на "Армию дронов" — операторы оформят ее самостоятельно. За границей следует воспользоваться любой службой доставки и отправить беспилотник в украинских хаб на территории США или Польши.

"Мы будем рады, если у вас найдется квадрокоптер с такими параметрами: батарея не менее 5000 мАч, дальность полета от 1 км, камера с количеством мегапикселей не менее 20 Мп, временем зарядки не менее 30 минут, параметрами фото не менее 5280х3956, параметрами видео менее 3840x2160, желательно с джойстиком и пультом управления. Если он будет с тепловизором – это вообще подарок", — отмечается на сайте платформы.

Ранее стало известно, как украинский дрон "Валькирия" помог ВСУ уничтожить склад боеприпасов РФ. Беспилотный авиационный комплекс используется ВСУ с 2015 года для разведки и наведения артиллерии на противника. На этот раз они поразили российские силы на Донбассе, лишив их снарядов для РСЗО "Ураган".