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Диджитал Российско-украинская война

Украинский дрон "Валькирия" помог ВСУ уничтожить склад боеприпасов РФ (видео)

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Дрон, ВСУ, Валькирия
Фото: Скриншот | ВСУ используют дрон "Валькирия"

Беспилотный авиационный комплекс используется ВСУ с 2015 года для разведки и корректировки артиллерийского огня.

Беспилотник "Валькирия" украинского производства помог защитникам уничтожить российский склад боеприпасов на Донбассе. Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" опубликовала видеозапись и поделилась деталями в Facebook.

Беспилотный авиационный комплекс навел украинские военных на склад, где хранились снаряды для российской реактивной системы залпового огня "Ураган". Он не только помог поразить объект, но и снял с высоты последствия удара. Судя по кадрам, в зоне попадания начался пожар, а столб дыма было видно издалека. По понятным причинам представители ВСУ не стали раскрывать точное место.

"Знаменитая украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов. Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его. Слава Украине! Верьте в своих воинов. Вместе к победе", — отметили в ОТГ "Север".

АСУ-1 "Валькирия" — это беспилотный авиационный комплекс военного и гражданского назначения, который выпускает компания "Авиационные системы Украины". Он предназначен для разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня в любое время суток. В комплекс входят три дрона, оборудование для работы днем или ночью, специальный ноутбук, выступающий наземной станцией, антенны для передачи сигнала.

Дроны весом 3,5 кг запускаются с рук или специальной мобильной платформы — леера, и может провести в воздухе до двух часов при нормальной погоде. Аппарат разгоняется до 108 км/ч и поднимается на высоту до 2000 м, радиус действия — до 34 км. При необходимости на БПЛА можно установить дневную камеру с разрешением 4К и десятикратным зумом, тепловизор, гиростабилазционные модули.

Дрон "Валькирия"
Дрон "Валькирия"
Дрон "Валькирия"
Военный с дроном "Валькирия"
Дрон "Валькирия"
Дрон "Валькирия" после приземления
Дрон "Валькирия"
Электроника дрона "Валькирия"
Дрон "Валькирия"
Дрон "Валькирия" на стойке
Дрон "Валькирия"
Антенна для работы дрона "Валькирия"
Дрон "Валькирия"
Дрон "Валькирия"
Дрон "Валькирия"
Дрон "Валькирия"
Дрон "Валькирия"
Дрон "Валькирия"

Разработчики установили на "Валькирию" одноосный подвес с двумя камерами, который стабилизирует движения при крене, можно также установить двуосный для большей стабильности и полезной нагрузки. Оператор может включить систему автопилота на базе открытых аппаратных платформ ArduPilot, Pixhawk и Mission Planner. Цифровая телеметрическая связь обеспечивает большой радиус действия, дополнительно есть возможность передавать видео онлайн.

Как сообщает сайт Ukrainian Military Pages, с 2015 года БпАК "Валькирия" передавали ВСУ и Нацгвардии в рамках волонтерской помощи, а в 2017 году, после завершения испытаний, Минобороны разрешило использовать их в армии. Стоимость комплекса неизвестна, но согласно электронному ресурсу Prozorro, в декабре 2017 года 354-й учебный механизированный полк 169-го учебного центра приобрел один беспилотник вместе с необходимым оборудованием за 199,8 тыс. грн.

Ранее писали о еще одной "Валькирии", которую разрабатывает украинский стартап AMW Labs. Станислав Баранцев и его партнеры в рамках проекта U-Eye создают квадрокоптер, который по своим характеристикам близок к китайскому DJI Inspire 2, но стоит значительно дешевле. С его помощью ВСУ смогут проводить разведку и сбрасывать гранаты на противника.

В Украине также разработали дрон PD-2, который группа Kalush Orchestra купила для ВСУ, продав кубок Евровидения-2022 и панамку солиста Олега Псюка. Аппарат разработан организацией "Народный проект" в сотрудничесте с компанией UkrSpecSystems, серийное производство началось в 2022 году.