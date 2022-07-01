Украинский дрон "Валькирия" помог ВСУ уничтожить склад боеприпасов РФ (видео)

Беспилотный авиационный комплекс используется ВСУ с 2015 года для разведки и корректировки артиллерийского огня.

Беспилотник "Валькирия" украинского производства помог защитникам уничтожить российский склад боеприпасов на Донбассе. Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" опубликовала видеозапись и поделилась деталями в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Беспилотный авиационный комплекс навел украинские военных на склад, где хранились снаряды для российской реактивной системы залпового огня "Ураган". Он не только помог поразить объект, но и снял с высоты последствия удара. Судя по кадрам, в зоне попадания начался пожар, а столб дыма было видно издалека. По понятным причинам представители ВСУ не стали раскрывать точное место.

"Знаменитая украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов. Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его. Слава Украине! Верьте в своих воинов. Вместе к победе", — отметили в ОТГ "Север".

АСУ-1 "Валькирия" — это беспилотный авиационный комплекс военного и гражданского назначения, который выпускает компания "Авиационные системы Украины". Он предназначен для разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня в любое время суток. В комплекс входят три дрона, оборудование для работы днем или ночью, специальный ноутбук, выступающий наземной станцией, антенны для передачи сигнала.

Дроны весом 3,5 кг запускаются с рук или специальной мобильной платформы — леера, и может провести в воздухе до двух часов при нормальной погоде. Аппарат разгоняется до 108 км/ч и поднимается на высоту до 2000 м, радиус действия — до 34 км. При необходимости на БПЛА можно установить дневную камеру с разрешением 4К и десятикратным зумом, тепловизор, гиростабилазционные модули.

[ + – ] Дрон "Валькирия" [ + – ] Военный с дроном "Валькирия" [ + – ] Дрон "Валькирия" после приземления [ + – ] Электроника дрона "Валькирия" [ + – ] Дрон "Валькирия" на стойке [ + – ] Антенна для работы дрона "Валькирия"

Разработчики установили на "Валькирию" одноосный подвес с двумя камерами, который стабилизирует движения при крене, можно также установить двуосный для большей стабильности и полезной нагрузки. Оператор может включить систему автопилота на базе открытых аппаратных платформ ArduPilot, Pixhawk и Mission Planner. Цифровая телеметрическая связь обеспечивает большой радиус действия, дополнительно есть возможность передавать видео онлайн.

Как сообщает сайт Ukrainian Military Pages, с 2015 года БпАК "Валькирия" передавали ВСУ и Нацгвардии в рамках волонтерской помощи, а в 2017 году, после завершения испытаний, Минобороны разрешило использовать их в армии. Стоимость комплекса неизвестна, но согласно электронному ресурсу Prozorro, в декабре 2017 года 354-й учебный механизированный полк 169-го учебного центра приобрел один беспилотник вместе с необходимым оборудованием за 199,8 тыс. грн.

Ранее писали о еще одной "Валькирии", которую разрабатывает украинский стартап AMW Labs. Станислав Баранцев и его партнеры в рамках проекта U-Eye создают квадрокоптер, который по своим характеристикам близок к китайскому DJI Inspire 2, но стоит значительно дешевле. С его помощью ВСУ смогут проводить разведку и сбрасывать гранаты на противника.

В Украине также разработали дрон PD-2, который группа Kalush Orchestra купила для ВСУ, продав кубок Евровидения-2022 и панамку солиста Олега Псюка. Аппарат разработан организацией "Народный проект" в сотрудничесте с компанией UkrSpecSystems, серийное производство началось в 2022 году.