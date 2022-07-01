"Закрити всю лінію фронту": Мінцифри та Генштаб збирають армію дронів для ЗСУ

Пожертвувати гроші чи власний дрон можна з будь-якого куточка світу через платформу UNITED24. Армії потрібні різні БПЛА.

Міністерство цифрової трансформації, Генеральний штаб Збройних сил та платформа UNITED24 збирають армію дронів для української армії. Про це віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров повідомив на своєму Telegram-каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Мінцифри проконсультувалися з Генштабом та бійцями ЗСУ, внаслідок чого знайшли спосіб закрити безпілотниками всю лінію фронту завдовжки 2470 км. На першому етапі програми планують закупити 200 дронів, здатних літати протягом 24 годин на відстані до 160 км непомітно для російських військ — так їх складніше збити. Потрібні також тисячі БПЛА простіше, які виконуватимуть інші функції.

"З військовими та партнерами ми тестували різні дрони, зібрали фідбек та сформували системний підхід до забезпечення розвідників усім необхідним, — поділився Михайло Федоров. — Вони дозволять моніторити дії ворога, змінювати військові стратегії й надалі зберегти якнайбільше життів військових".

Охочі з усього світу можуть за допомогою платформи UNITED24 пожертвувати гроші — достатньо перейти на сайт, вибрати свій варіант та вказати банківські реквізити для переказу коштів. Комплексна програма передбачає не лише покупку, а й ремонт літальних апаратів, швидку заміну, навчання операторів.

"До ініціативи першим приєдналися Олег Гороховський та Монобанк. Разом зі своїми клієнтами всього за кілька днів вони зібрали понад 64 млн гривень. А це вже два безпілотні авіаційні комплекси Warmate! Щодня українці доводять: для нас немає нічого неможливого. Разом підтримаємо і зусиллям нашу армію!", — звернувся Михайло Федоров до українців.

UNITED24 також пропонує власникам передавати власні дрони ЗСУ, навіть уживані, головне, щоб вони були справними та готовими до роботи. Мешканці України можуть звернутися до будь-якого відділення "Нової пошти" та замовити доставку для ЗСУ на "Армію дронів" — оператори оформлять її самостійно. За кордоном слід скористатися будь-якою службою доставки та відправити безпілотник до українських хабів на території США чи Польщі.

Ми будемо раді, якщо у вас знайдеться квадрокоптер з такими параметрами: батарея не менше 5000 мАг, дальність польоту від 1 км, камера з кількістю мегапікселів не менше 20 Мп, часом зарядки не менше 30 хвилин, параметрами фото не менше 5280х3956, параметрами відео не менше ніж 3840x2160, бажано з джойстиком та пультом управління. Якщо він буде з тепловізором — це взагалі подарунок", — зазначається на сайті платформи.

Раніше стало відомо, як український дрон "Валькірія" допоміг ЗСУ знищити склад боєприпасів РФ. Безпілотний авіаційний комплекс використовується ЗСУ з 2015 року для розвідки та наведення артилерії на супротивника. На цей раз вони вразили російські сили на Донбасі, позбавивши їх снарядів для РСЗВ "Ураган".