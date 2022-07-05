На українську армію дронів зібрали майже 200 млн грн: Федоров прозвітував про успіхи

На отримані гроші вже збираються купити перші два безпілотні комплекси Warmate загальною вартістю 64 млн гривень.

Міністерство цифрової трансформації та Генеральний штаб Збройних Сил України за чотири дні зібрали майже 200 млн гривень на армію дронів. Подробиці міністр Михайло Федоров розповів на своєму Telegram-каналі.

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За першу добу на рахунок ЗСУ надійшли 84,6 мільйона гривень, деякі відправили по 50 гривень, а деякі задонатили мільйони. Наприклад, український IT-бізнесмен Максим Поляков виділив на армію дронів понад 100 млн гривень. Незабаром Київська школа економіки разом із партнерами зі США пообіцяли пожертвувати ще 57 млн гривень.

Уряд уже готується купити для українських воїнів перші два безпілотні комплекси Warmate сумарно за 64 млн гривень. Це так званий дрон-камікадзе, який вибухає під час зіткнення з ціллю. Він використовується у парі з безпілотником FlyEye, що забезпечує розвідку. Комплекс розроблений польською компанією WB Electronics та вперше представлений у 2014 році.

Warmate запускають із пневматичної контейнерної пускової установки. Сам дрон оснащений електродвигуном і складним крилом, що забезпечує компактність, має автоматичний режим керування та повертається до оператора у разі проблем зі зв'язком. Може бути оснащений різними боєголовками з вибуховою речовиною масою до 800 г. Під час атаки літальний апарат розганяється до максимальної швидкості, заходить у піке та врізається в ціль, водночас у процесі оператор може скасувати наліт та змінити курс за допомогою спеціальної оптики.

Основні технічні характеристики Warmate

тривалість польоту — близько 30 хв;

радіус дії — 10 км;

максимальна швидкість — 150 км/год;

максимальна висота — 500 м;

злітна маса — 4 кг.

"Дякую кожному, хто надсилає нам свій дрон! Те, що українці та люди по всьому світу так підтримують ЗСУ, дуже важливо. І повірте, кожному дрону ми радіємо. Кожен відзначаємо! Не зупиняйтесь!" — звернувся Михайло Федоров до спонсорів проєкту.

Раніше писали, що пожертвування на армію дронів для ЗСУ збирають за допомогою платформи UNITED24. Мінцифри та Генштаб прагнуть закрити всю лінію фронту за допомогою безпілотних апаратів. Перша мета — придбати 200 висококласних дронів, здатних літати до 24 годин непомітно для супротивника. Будь-хто може пожертвувати власний дрон, відправивши його безпосередньо до ЗСУ через "Нову пошту" або в один із закордонних хабів Мінцифри.

Тим часом іноземні експерти стверджують, що українські дрони стають менш ефективними у бою через російські системи РЕБ та ППО. Через чотири місяці ЗС РФ оцінили загрозу і почали частіше збивати як дешеві квадрокоптери, так і дорогі ударні дрони.