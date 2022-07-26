Найпопулярніші комерційні дрони на службі ЗСУ: що обирають військові (відео)

Бійці ЗСУ використовують не лише військові, а й дешевші цивільні моделі БПЛА. Фокус розповість про плюси та мінуси таких апаратів.

Безпілотні літальні апарати назавжди змінили правила ведення війни, й особливо їх почали використовувати в Україні після початку російського вторгнення. В умовах нестачі військових моделей оператори часто використовують "цивільні" пристрої для розвідки, наведення артилерії і навіть бомбардування супротивника, Фокус зібрав найпопулярніші комерційні дрони ЗСУ наразі.

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Які комерційні дрони використовують ЗСУ: їхні плюси та мінуси

Експерт з авіаційних технологій з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії (RUSI) Джастін Бронк пояснив журналістам BBC, що цивільні дрони можна застосовувати на полі бою, щоб стежити за ворожими позиціями та завдавати більш точних ударів за допомогою застарілих артилерійських систем. Головна проблема полягає у тому, що вони слабко захищені від систем радіоелектронної боротьби ЗС РФ, які успішніше задіяні на війні в Україні.

Командир підрозділу аеророзвідки Дніпро-1 Дмитро Подворчанський розповів в інтерв'ю "24 каналу", що в кожного дрона є свої переваги та недоліки, тому військові підбирають моделі залежно від поставлених перед ними завдань. За його словами, найпопулярнішими серед військовослужбовців ЗСУ є комерційні БПЛА DJI та Autel. Засновник Навчально-методичного центру аеророзвідки з підготовки та підвищення кваліфікації операторів квадрокоптерів Віктор Таран у бесіді з медіа DSnews підтвердив, що 95% усіх дронів, які використовують українські військові, складають моделі DJI та Autel.

Китайська компанія DJI випускає досить якісні й водночас недорогі дрони, які використовують як українські, так і російські війська. Відомо, що ЗСУ взяли на озброєння моделі Mavic, Maverick, Matrice та Inspire. Як зазначила дослідниця Фейн Грінвуд, комерційні пристрої DJI дуже прості в освоєнні та управлінні, проте Росія використовує програмне забезпечення від виробника, щоб відстежувати українські безпілотники.

[ + – ] Бойові дрони України — це на 95% квадрокоптери DJI та Autel

Дмитро Подворчанський повідомив, що DJI пропонує сервіс під назвою Aeroscop, який дозволяє побачити, хто і звідки запускає БПЛА, а також, де під час польоту знаходиться оператор. З його допомогою російські війська швидко відстежують підрозділи ЗСУ поблизу й обстрілюють їх із мінометів.

"У Рубіжному, якщо ти просто станеш і запустиш дрон, то на 7-й хвилині просто тобі в ноги прилетить міна", — заявив український військовий.

Він додав, що 7-хвилинний проміжок було зафіксовано як його командою, так й іншими операторами дронів. ЗСУ знайшли спосіб вирішення цієї проблеми, тому тепер противник засікає місце запуску набагато рідше. До того ж, БПЛА в арсеналі українських захисників стає дедалі більше, хоча іноді "пташок" збивають чи захоплюють.

Дрони від американських компаній Autel Robotics і Skydio коштують дорожче, проте мають кращі характеристики. Зокрема, на них встановлені камери з високою роздільною здатністю і тепловізори. Розкажемо про кожний БПЛА докладніше.

БПЛА ЗСУ: DJI Mavic 2

В Україні використовують кілька різновидів "Мавіків", зокрема Mavic 2 Pro та Mavic 2 ZOOM, — вони вважаються технікою для професіоналів. Модулі обох дронів знімають 4К-відео з дуже високим рівнем деталізації та максимальним бітрейтом (потоком даних без затримки), що досягає 100 Мбіт/с. Система відеопередачі OcuSync 2.0 гарантує стабільніший зв'язок між апаратом і контролером, за винятком випадкових перешкод, але не від військових систем радіоелектронної боротьби. Швидкість польоту досягає 72 км/год, максимальна висота — 6 км, вбудовані датчики допомагають уникати перешкод, час польоту — до 31 хвилини, передача відео як 1080p можлива на відстані 8 км.

[ + – ] Солдати запускають дрон DJI Mavic 2 Фото: Скриншот

Mavic 2 Pro

Популярні дрони Mavic 2 Pro отримали зручні режими керування польотом і складний дизайн, що дозволяє зручно переносити їх. Модель оснащена камерою Hasselblad для створення якісних фото та запису відео з повітря. Дрон робить знімки з роздільною здатністю 20 МП з високою точністю кольору за допомогою технології HNCS, діафрагма версії f/2.8-f/11 допомагає підлаштовуватися під освітлення.

Вартість моделі Mavic 2 Pro складає $1 650.

Mavic 2 ZOOM

Модель відрізняється ширшими можливостями для наближення з 2,3-дюймовою CMOS-матрицею, що поєднує 2-оптичний зум (24-48 мм) з 2-цифровим. Завдяки цьому 9,6-міліметровий об'єктив може знімати відео та вести трансляцію в HD-дозвілі. Функція Dolly Zoom дозволяє наближати картинку, зберігаючи розміри та якість об'єктів.

Ціна — приблизно $1 300.

[ + – ] Дрони Mavic 2 Pro та Mavic 2 ZOOM вважаються технікою для професіоналів

БПЛА ЗСУ: DJI Mavic 3

DJI Mavic 3 — це одна з найновіших моделей виробника, випущена на ринок у 2021 році. Квадрокоптер отримав пропелери з низьким рівнем шуму та 8 датчиків для виявлення перешкод на відстані до 200 м-коду.

Хороша оптична камера дозволяє знімати відео у форматі 4К з висоти до 6 км та передавати її на пульт оператору, а тепловізор може стежити за ситуацією вночі. Апарат DJI Mavic 3 розганяється до 72 км/год, набирає висоту зі швидкістю до 5 м/с, час польоту — 31 хвилина, радіус дистанційного керування — 5 км.

"Він може залетіти відносно далеко. І ти з висоти майже 400 м можеш побачити, у що одягнена людина. Відмінно видно і техніку, й особовий склад", — розповів "24 каналу" боєць підрозділу "Дніпро-1" Олексій Рибалка.

Дрон із тепловізором DJI Mavic 3 коштує $2 850.

[ + – ] Дрон DJI Mavic 3 розганяється до 72 км/год

БПЛА ЗСУ: DJI Phantom

Серія квадрокоптерів аматорського рівня, які завоювали популярність невисокою вартістю, легкістю та зручністю управління. Українські військовослужбовці використовують дрони DJI Phantom для проведення розвідки. Вони не розголошують, де та які моделі використовують, але останньою в ряду вийшла Phantom 4 Pro V2.

Камера апарату DJI Phantom оснащена 3-осьовим стабілізованим підвісом та 1-дюймовим 20-мегапіксельним CMOS-датчиком, ширококутним об'єктивом з апертурою f/2.8, який забезпечує великий кут огляду, високі рівень деталізації та яскравість. Вона записує відео з високою роздільною здатністю в Cinema 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду та швидкістю 100 Мбіт/с.

Phantom 4 Pro V2.0 може переміщатися зі швидкістю 72 км/год і передавати відеосигнал на 8 км у режимі реального часу в якості 1080p, для стабільного зв'язку з операторами частоти можуть автоматично перемикатися завдяки технології OcuSync 2.0. Час польоту складає 30 хвилин, і програма для керування DJI GO 4 навіть попереджає операторів, коли заряд батареї добігає кінця. DJI Phantom може помічати перешкоди й автоматично повертатися в точку вильоту в разі придушення сигналу ворожими "глушилками".

Орієнтовна вартість DJI Phantom — $3 000.

[ + – ] ЗСУ використовують дрони DJI Phantom для проведення розвідки

БПЛА ЗСУ: DJI Matrice

25 червня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що уряд закупить для ЗСУ 78 мультикоптерів Matrice у межах проєкту "Армія дронів". Як розповів глава Мінцифри, такі апарати можуть знімати відео високої якості, фокусуватись на об'єктах і визначати потенційні загрози на відстані.

Базова комплектація промислового безпілотника Matrice 300 RTK не враховує сенсори, батареї та зарядний пристрій. Цей квадрокоптер має водонепроникний корпус, тому може працювати в дощ, а також за температури від -20 до +50 градусів за Цельсієм. Він обладнаний двома ніжками-опорами, які можна відкрутити для полегшення конструкції, а також складними опорами для гвинтів.

Максимальний час польоту становить 55 хвилин, проте з максимальним навантаженням (2,7 кг) він скорочується до 31 хвилини, швидкість — до 82 км/год. Дрон знімає за допомогою ширококутної камери FPV з кутом огляду 145° і передає відео в роздільній здатності 1080p на відстані до 15 км. Технологія DJI AirSense інформує оператора про навколишні умови, такі як температура і швидкість вітру, наявність літаків і БПЛА в радіусі 20 км.

Стартова ціна DJI Matrice — $10 тис.

[ + – ] Квадрокоптер Matrice 300 RTK має водонепроникний корпус, тому може працювати в дощ, а також за температури від -20 до +50 градусів

БПЛА ЗСУ: DJI Inspire 1

Компанія DJI випустила дрон Inspire 1 у 2015 році, а в 2016 волонтери надали такі безпілотники полку "Азов". Українські військові вирішили відключити світлодіоди, щоб зробити апарат менш помітним для супротивника, внести ще кілька модифікацій, а потім взяли на озброєння. Їм сподобалася легка, але міцна конструкція безпілотника DJI Inspire 1 та механізм, що дозволяє 4К-камері обертатися на 360 градусів.

Inspire 1 може передавати відео як 720р на екран смартфона або планшета на відстані до 2 км, така ж і максимальна дальність управління, що досить мало під час ведення бойових дій. Максимальна швидкість руху апарата становить 79 км/год, а швидкість зльоту — 5 м/с. Він може підніматися на висоту до 4,5 км і проводити у повітрі лише 18 хвилин.

Ціна DJI Inspire 1 — приблизно $1 000.

[ + – ] БПЛА DJI Inspire 1 може підніматися на висоту до 4,5 км

БПЛА ЗСУ: Autel EVO II

Оператор дронів із ЗСУ на ім'я Євген розповів сайту "Армія Inform", що українські десантники змогли завдяки власному БПЛА Autel EVO II Pro V2 звільнити кілька сіл поблизу Гуляйполя Запорізької області в травні 2022 року. На його думку, це один із найкращих цивільних квадрокоптерів для військових цілей.

"На нього мало діють ворожі засоби РЕБ, він дає дуже високоякісне зображення, а це саме те, що нам потрібне для дій піхоти, артилерії та розвідки", — прокоментував боєць.

Autel EVO II Pro V2

Апарат оснащений 12 датчиками комп'ютерного зору, розташованими з усіх боків для виявлення перешкод під час польоту. На дні встановлені 2 ультразвукові сенсори, що допомагають точно зависати над потрібними об'єктами. Дрон може відлітати від оператора на відстань до 25 км і проводити в повітрі до 40 хвилин із максимальною швидкістю переміщення 72 км/год.

За зйомку відповідає 20-мегапіксельна камера з роздільною здатністю 6К, вбудованим HDR-режимом, а також регульованою діафрагмою і широким діапазоном ISO 12800 та гарним зумом без втрати якості. Керувати БПЛА Autel EVO II можна безпосередньо зі смартфона за допомогою фірмового програмного забезпечення.

Вартість моделі починається від $2 500.

Autel EVO II 640T Dual

Є ще модель Autel EVO II 640T Dual — це квадрокоптер із тепловізором InfiRay. Його дальність польоту становить 25 км, час польоту — до 39 хвилин, швидкість — до 72 км/год, дальність зв'язку з оператором — 9 км. Компактний складний апарат отримав високоякісну 8К-камеру з роздільною здатністю 48 МП.

Безпілотник поєднує в одному модулі теплові датчики з роздільною здатністю 640×512, датчики технічного зору 8K і ядро від виробника FLIR, що робить його однією з кращих тепловізійних систем на ринку в низькій ціновій категорії. Пристрій може надсилати інфрачервоні зображення з відстані до 100 м або записувати їх.

Дрон із тепловізором коштуватиме $9 200.

[ + – ] БПЛА Autel EVO II — це один з найкращих цивільних квадрокоптерів для військових цілей

Дрони ЗСУ: Skydio X2

Американський виробник Skydio відправив в Україну десятки своїх дронів Skydio X2, окремо їх закуповують та постачають ЗСУ волонтери. У 2020 році модель стала однією з тих, які Пентагон дозволив використовувати армії США. Головною фішкою моделі є штучний інтелект — він допомагає літати в складних умовах за мінімального втручання з боку людини, а значить спрощує управління. Крім того, БПЛА Skydio X2 може сканувати місцевість і створювати 3D-карти в реальному часі.

Акумулятор забезпечує Skydio X2 35-хвилинний політ без заряджання, дальність дії зв'язку становить 10 км, а максимальна швидкість — приблизно 130 км/год. Апарат оснащений основною камерою на 12 МП з технологією 360 Superzoom для 16-кратного наближення, а також тепловізором FLIR Skydio X2 з роздільною здатністю 320x256 пікселів. Є також шість навігаційних датчиків, які дозволяють записувати картинку з кутом огляду 360 або 180 градусів. Передавання відео здійснюється на відстані до 10 км при частоті 1,8 ГГц або 6 км при 5 ГГц.

Ціна дрону Skydio X2 — від $10 тис.

[ + – ] БПЛА Skydio X2 може сканувати місцевість та створювати 3D-карти в реальному часі

Раніше писали, що Велика Британія виділить $3,8 млн для покупки дрона-картографа Skydio X2D для своєї армії. Пристрій важить лише майже 1,3 кг і належить до класу нано-безпілотних літальних апаратів.

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