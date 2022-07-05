Від "Стугни" до автомата "Малюк". ТОП-10 найкращої української зброї на війні з Росією

Фокус поговорив із фронтовиками та військовими експертами, щоб дізнатися їхню думку про зброю українського виробництва, яка активно застосовується ЗСУ для відбиття російської агресії.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну армія використовує для боротьби з агресором усе доступне озброєння. На основі думки фронтовиків — офіцерів, бійців ЗСУ, а також військових експертів — Фокус склав ТОП-10 зброї українського виробництва.

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ТОП-10 найкращої української зброї на війні з Росією

Список складений без градації від найкращого до найгіршого. До нього увійшла стрілецька зброя, реактивна артилерія, протитанковий комплекс, танк і БТР. Уся ця зброя допомагає ЗСУ воювати проти ЗС РФ.

ПТРК "Стугна-П" — розробка КБ "Луч", Київ. Знищує САУ та гелікоптери

Протитанковий ракетний комплекс, розроблений ДККБ "Промінь". Працює з лазерного наведення — це означає, що оператор повинен за вказівкою вести ракету до цілі протягом усього шляху до неї.

[ + – ] ПТРК "Стугна-П"

Активно застосовується українськими військовими для знищення ворожих танків, БТРів, БМП, САУ та навіть гелікоптерів.

[ + – ] Швидкість польоту ракети ПТРК "Стугна-П" — 200 м/с

Основні характеристики ПТРК "Стугна-П"

дальність стрільби — до 5 км у денний час і до 3 км у нічний час

швидкість польоту ракети — 200 м/с

калібр — 130 або 152 мм

бронепробиття в тандемної кумулятивної ракети — 800 мм

вартість однієї ракети — 20-50 тисяч доларів

Експерт про ПТРК "Стугна-П"

Координатор напрямку безпеки Центру політичних досліджень "Доктрина" Гліб Парфьонов упевнений, що "Стугна-П" стала одним із проривів для українського ВПК.

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"Хорошою рекламою для "Стугни" стали березневі бої на півночі України. Плюсом є, насамперед, дешевизна, ПТРК "Стугна" коштує 20 тисяч доларів, а "Джавелін" — 75 тисяч, — пояснює Парфьонов. — Це дуже важливо у війні на виснаження — швидко збирані й дешеві компоненти, які становлять смертельну загрозу для ворога, також слід зазначити наявність дистанційного керування, що дозволяє операторам із безпечного місця наводити ракету на ціль — а це, у свою чергу, життя першокласних і дорогих фахівців. Лазерне наведення ракети дозволяє точніше цілитися по противнику. Втім, кількість відео з потраплянням по техніці ворога говорить сама за себе. Сподіваюся, що після війни комплекс "Стугна-П" займе почесну нішу на світовому ринку", — резюмує Парфьонов.

Протикорабельний комплекс "Нептун" — розробка КБ "Луч", Київ. Російський корабель іде… на дно

"Нептун" — це протикорабельний комплекс, розроблений державним київським конструкторським бюро "Луч". Він складається з кількох машин, включаючи пускові, транспортні машини та рухомий командний пункт. Сама ракета здатна вражати цілі на дистанції до 280 км. Декілька разів застосовувалася для ударів по російських кораблях у Чорному морі.

[ + – ] Частина комплексу "Нептун" Фото: АрміяInform

Найвідоміше застосування "Нептуна" — знищення флагмана Чорноморського флоту ракетного крейсера "Москва".

[ + – ] Флагман Чорноморського флоту "Москва" знищили ракетами "Нептун" Фото: Telegram

Основні характеристики РК "Нептун"

дальність стрільби — від 7 до 280км

маса ракети — 870 кг

маса бойової частини — 150 кг

швидкість польоту — 900 км/год

готовність до стрільби — 15 хвилин

Що кажуть експерти про ракетний комплекс "Нептун"

За словами експерта з питань флоту, автора книги "Військово-морська міць і її кордони" Максима Паламарчука, "Нептун" — це п'ята ракета після американської Harpoon, французької Exocet, ізраїльської Gabriel і радянської П-15 "Терміт", яка має на своєму рахунку затоплені кораблі в бою.

"В умовах нинішньої війни занадто багато крилатих ракет бути не може, — каже Паламарчук. — Як показує практика нашого супротивника, протикорабельні крилаті ракети можна використовувати також проти важливих об'єктів на суші. Це є аргументом на користь продовження виробництва за наявності такої можливості. Іншим важливим аспектом є забезпечення Україною розвитку власних оборонних технологій, що покращить її позиції у відносинах із партнерами. Втім, в умовах обмежених ресурсів української оборонної промисловості на період активних бойових дій може бути раціональніше концентрувати зусилля на виробництві дешевшої та простої, але масовішої зброї", — припускає експерт.

Танк БМ "Булат" — розробка КБ ім. Морозова, Харків. Динамічний захист "Ніж" рятує життя бійців

Танк Т-64 має велику кількість модернізацій, одна з них — БМ "Булат". Над розробкою працювали в Харківському конструкторському бюро імені Морозова. У межах модернізації особливу увагу приділили захисту й засобам ведення бою: прицілам, системам управління вогню. Танк отримав динамічний захист "Ніж", також посилили пасивне бронювання.

[ + – ] Боєкомплект Т-64 "Булат" — 36 снарядів + 28 у конвеєрі механізму заряджання Фото: Getty Images

Т-64 різноманітних модифікацій застосовують у боях проти російських військ. Вони задіяні в боях на сході України.

[ + – ] Робота танка "Булат" ізсередини

Основні характеристики БМ "Булат"

знаряддя — 125 мм гладкоствольна гармата-пускова установка КБА-3

боєкомплект — 36 снарядів + 28 в конвеєрі механізму заряджання

двигун — 850 або 1000 к.с.

максимальна швидкість — 60,5 км/год

дальність ходу — 500 км

екіпаж — 3 особи

Військовий експерт про "Булата"

Військовий експерт Михайло Жирохов розповідає, що насамперед бійці відзначають украй високу ефективність динамічного захисту "Ніж", встановленого на цьому танку. Вона вже неодноразово рятувала життя українським екіпажам при прямому влученні по танку.

Броньовик "Козак-2М" — розробка НВО "Практика". Можна встановити навіть міномет

"Козак-2М" — броньована колісна машина компанії НВО "Практика". Це новіша версія броньовика "Козак-2". У Міноборони України його називають "компактним БТРом". Корпус є монококом без рами з повністю незалежною підвіскою. Це дозволяє підвищити прохідність машини та знизити загальну висоту. Може оснащуватися турецькими бойовими модулями Aselsan.

[ + – ] Броньовик "Козак-2М" із турецьким бойовим модулем

Є в різних видів військ української армії, включаючи 73 морський центр спецоперацій, ДШВ і 3 полк спецпризначення. Неодноразово доводив свою ефективність із захисту екіпажу під час вибухів.

Основні характеристики броньовика "Козак-2М"

колісна формула — 4х4

десант — до 9 бійців

двигун — 280 к.с

дальність ходу — 260 км

максимальна швидкість — 110 км/год

Думка українського бійця про "Козака-2М"

Матрос і оператор БПЛА каже, що через високу конструкцію є ризик того, що броньовик перевернеться на певному рельєфі, а також у машини порівняно невеликий огляд для водія.

"У всьому іншому — офігенний апарат для своїх завдань. Класний мотор, досить зручне місце для десанту, можливість встановлення різних модулів (навіть міномет, наскільки я знаю)", — ділиться своєю думкою військовослужбовець.

Бронетранспортер БТР-4 — розробка КБ машинобудування, Харків. Застосовувався при обороні Маріуполя

Повнопривідний бронетранспортер розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. Призначений для транспортування бійців. Озброєний 30-мм автоматичною гарматою та захищений за стандартом НАТО STANAG 4569.

Цей бронетранспортер здатний виконувати завдання в будь-який час доби, а також форсувати переправи. БТР-4 є платформою, на основі якої можуть виготовлятися різні варіанти. Наприклад, командирська машина чи евакуаційна. Також є варіанти БТР-4 з різними бойовими модулями.

[ + – ] БТР-4 на озброєнні десантників Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Застосовується по всіх лініях фронту. У ході оборони Маріуполя захисники міста знищували за допомогою БТР-4 як живу силу ворога, так і танки з БМП.

[ + – ] БТР-4 здатний знищувати як живу силу ворога, так і танки з БМП

Основні характеристики БТР-4

озброєння — 30-мм гармата КБА-1, або 3ТМ-1, або дві 23-мм автоматичні гармати 2А7М, ПТРК "Конкурс" або "Бар'єр" плюс 30-мм гранатомет Аг-17 і кулемет калібру 7,62-мм

двигун — 400 або 600 к.с.

дальність ходу — 690 км

швидкість — 110 км/год

десант — від 6 до 10 осіб

екіпаж — 2-3 бійці

Думка бійця ЗСУ про БТР-4

За словами командира мінометного взводу, БТР-4 — осучаснена машина з просторим десантним відсіком ззаду та зручним місцем для оператора-навідника з електронним дисплеєм. Також у ньому є додатковий вбудований мотор-генератор і непоганий бойовий модуль. Із недоліків — великі габарити, які перетворюють БТР4 на легку ціль протитанкового озброєння.

Безпілотний комплекс PD-2 — розробка Ukrspecsystems. "Очі" української артилерії

Багатоцільовий безпілотник виробництва Ukrspecsystems призначений для ведення розвідки, здатний також нести бомбове навантаження вагою до 3 кг. Можливі постачання у варіанті з вертикальною системою зльоту й посадки.

[ + – ] PD-2 — це "очі" української артилерії

Безпілотник PD-2 застосовується українськими військовими, зокрема для коригування роботи артилерії. За словами директора фонду "Повернися живим" Тараса Чмута, комплекс PD-2 — "головні очі" української артилерії.

[ + – ] Робота безпілотника PD-2

Основні характеристики безпілотника PD-2

максимальна швидкість — 140 км/год

крейсерська швидкість — 100 км/год

тривалість польоту — 12 годин

вантажопідйомність — до 19 кг

радіус дії — 200 км

Оператор розвідки про PD-2

За словами бійця, ЗСУ потрібні такі системи, безпілотник PD-2 — це легкий і хороший розвідник. "Байрактари" можуть бути занадто дорогими, а легким коптерам не вистачає висоти, дальності та швидкості польоту.

"Те, що фонд "Повернися живим" закупив десятки PD2, — це правильне рішення, але потрібно більше, набагато більше. По-хорошому, потрібні сотні цих машин", — розповідає Фокусу оператор розвідувальних дронів із аеророзвідки.

Автомат "Малюк" із системою bullpup, розробка ТОВ "Інтерпроінвест". Ергономічніший за "калаш"

Це глибока переробка автомата Калашнікова за компонуванням bullpup — магазин автомата розташований за спусковим механізмом. У ході ситуації автомат оснастили планкою Пікатінні, новою пістолетною рукояткою. Також автомат однаково зручно використовувати як шульгам, так і правшам.

[ + – ] Боєць полку "Азов" Руслан із автоматом "Малюк" під час оборони Маріуполя

Прийнятий на озброєння ЗСУ, найчастіше використовується в Силах спецоперацій і десантно-штурмових військах.

Основні характеристики автомата "Малюк"

ефективна дальність стрільби — до 750 м

темп стрільби — 650-700 пострілів за хвилину

калібр — 5,45; 7,62; 5,56

вага — 3,2 кг без магазину

Що говорять в армії про "Малюка"

"Автомат "Малюк" — яскравий приклад того, як можна на базі звичайного АК виготовити нову непогану зброю. Хоча, будьмо чесними, для стандартних стрілецьких завдань досить звичайного "калаша", а для решти є інші системи — та ж AR15 або ще щось. Але схема bullpup цікава, хоча має і свої недоліки. Автомат не став легшим, але став ергономічнішим за "калаш". Із ним можна працювати, особливо якщо ви — досвідчений боєць", — вважає лейтенант ЗСУ.

Снайперська гвинтівка Alligator — розробка "Хадо-холдинг". Може працювати по бронемашинах

Snipex Alligator — снайперська гвинтівка калібру 14,5 х114 мм виробництва "Хадо-холдинг". Вона призначена для ударів по рухомих і нерухомих цілях, укріплених точках і бліндажах.

[ + – ] Снайперська гвинтівка Snipex Alligator використовується ЗСУ вже третій рік

Була представлена у 2020 році та встигла вступити на озброєння української армії до початку повномасштабного вторгнення РФ.

[ + – ] Відео бойової роботи Snipex Alligator на фронті

Основні характеристики гвинтівки Snipex Alligator

маса — 25 кг

початкова швидкість кулі — 980 м/с

ефективна дальність стрільби — до 2 км

максимальна дальність польоту кулі — 7 км

магазин — 5 патронів

довжина — 2000 мм

Бійці про снайперську гвинтівку Snipex Alligator

Як повідомляють бійці, які встигли випробувати цю зброю в бою, міць гвинтівки настільки велика, що за її допомогою можна впевнено працювати по броньованих бойових машинах ворога.

САУ "Богдана" — розробка КрАЗ. Допомогла звільнити острів Зміїний

"Богдана" — це перша українська самохідна артилерійська установка з натовським калібром 155-мм. Розроблялася силами підприємства КрАЗ. Як шасі використовується КрАЗ-63221. Існує в єдиному екземплярі, який удалося вивезти з Кременчука для передачі українській армії. У січні перед початком повномасшбатного вторгнення ЗС РФ до України проводилися попередні вогневі випробування установки.

[ + – ] САУ "Богдана" має зброю калібром 155-мм

Незважаючи на наявність в українській армії лише одного екземпляра САУ "Богдана", вона застосовується в ЗСУ — і дуже ефективно. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, установка відіграла важливу роль у визволенні острова Зміїний від російських окупантів. "Богдана" завдавала ударів під час коригування безпілотника.

[ + – ] Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний високо оцінив роботу САУ "Богдана"

Основні характеристики САУ "Богдана"

дальність стрільби — 42 км фугасним снарядом і 50 км реактивним

калібр — 155 мм

максимальна швидкість — 80 км/год по шосе

запас ходу — 800 км по трасі

обслуговування — 5 осіб

скорострільність — 4-6 пострілів за хвилину

кількість снарядів — 20

РСЗВ "Буревій" — розробка Шепетівського ремонтного заводу. Краще, ніж РСЗВ "Ураган"

РСЗВ "Буревій" — це розробка Шепетівського ремонтного заводу, одна з новинок українського ВПК. Створена для заміни радянських реактивних систем залпового вогню "Ураган". Установка має такий же калібр і здатна стріляти такими ж ракетами, що й "Ураган". Однак вона має низку покращень — нове чеське шасі Tatra T815-7, цифрову систему управління вогнем і обмін інформацією на полі бою.

[ + – ] Робота РСЗВ "Буревій" на фронті

РСЗВ "Буревій" уже кілька разів потрапляла на відео, що говорить про те, що установка бере активну участь у захисті України від агресора.

[ + – ] РСЗВ "Буревій"

Основні характеристики РСЗВ "Буревій"

калібр — 220 мм

дальність стрільби — 35 км або 65 км при використанні ракет "Тайфун"

кількість напрямних — 16

Точна кількість РСЗВ "Буревій" в українській армії невідома. Проте на початок повномасштабного вторгнення на завод виробника прибуло 16 шасі Т815-7. Незважаючи на те, що це також нова система, як і "Богдана", відгуки про неї з фронту приходять чудові.