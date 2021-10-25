Українські броньовики "Козак-2М1" оснастили турецькими бойовими модулями (фото)

Бойові модулі дозволять перебуваючи в салоні бронеавтомобіля керувати озброєнням. Наприклад, у спареному режимі двома кулеметами або кулеметом і гранатометом.

Турецька оборонна компанія Aselsan поставлятиме для українського броньовика "Козак-2М1" із дистанційним бойовим модулем Sarp. Про це повідомляє турецьке видання Savunma.

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Повідомляється, що броньовики від НПО "Практика" практика будуть оснащуватися двома видами бойових модулів — Sarp Dual і Sarp Zafer. Вони відрізняються своїми можливостями.

Sarp Dual здатний керувати відразу двома видами озброєння, наприклад, 7,62-мм кулеметом і зенітним кулеметом 12,7 мм калібру або ж автоматичним гранатометом у зв'язці з кулеметом.

Sarp Zafer унікальний тим, що його перезарядку можна проводитися прямо всередині броньовика.

[ + – ] Управління бойовим модулем

Характеристики "Козак-2М1":

дальність ходу — 260 км;

максимальна швидкість — 110 км/год;

потужність двигуна — 280 к. с.;

кліренс — 500 мм.

У виданні зазначають, що це вже не перший приклад співпраці Aselsan з Україною. Зокрема, турецька компанія поставляла радіостанції для модернізованих українських танків. А КБ "Луч" поставляло протитанкові ракети Skif для турецьких бойових модулів.

Нагадаємо, НВО "Практика" розробляє армійський броньовик "Козак-7" для ЗСУ. Розробка ведеться на базі Козак-5.