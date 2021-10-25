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Военный Фокус

Украинские броневики "Козак-2М1" оснастили турецкими боевыми модулями (фото)

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турецкие боевые модули для козака
Фото: НПО "Практика" "Козак-2М1"

Боевые модули позволят находясь в салоне бронеавтомобиля управлять вооружением. Например, в спаренном режиме двумя пулеметами или пулеметом и гранатометом.

Турецкая оборонная компания Aselsan будет поставлять для украинского броневика "Козак-2М1" с дистанционным боевым модулем Sarp. Об этом сообщает турецкое издание Savunma.

Сообщается, что броневики от НПО "Практика" практика будут оснащаться двумя видами боевых модулей — Sarp Dual и Sarp Zafer. Они отличаются своими возможностями.

Sarp Dual способен управлять сразу двумя видами вооружения, например, 7,62-мм пулеметом и зенитным пулеметом 12,7 мм калибра или же автоматическим гранатометом в связке с пулеметом.

"Козак-2М1"
"Козак-2М1"

Sarp Zafer уникален тем, что его перезарядку можно производиться прямо внутри броневика.

aselsan для козака
Управление боевым модулем

Характеристики "Козак-2М1":

  • Дальность хода — 260 км
  • Максимальная скорость — 110 км/ч
  • Мощность двигателя — 280 л.с.
  • Клиренс 500 мм

В издании отмечают, что это уже не первый пример сотрудничества Aselsan с Украиной. В частности, турецкая компания поставляла радиостанции для модернизированных украинских танков. А КБ "Луч" поставляло противотанковые ракеты Skif для турецких боевых модулей.

Напомним, НВО "Практика" разрабатывает армейский броневик "Козак-7" для ВСУ. Разработка ведется на базе Козак-5.