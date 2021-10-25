Украинские броневики "Козак-2М1" оснастили турецкими боевыми модулями (фото)
Боевые модули позволят находясь в салоне бронеавтомобиля управлять вооружением. Например, в спаренном режиме двумя пулеметами или пулеметом и гранатометом.
Турецкая оборонная компания Aselsan будет поставлять для украинского броневика "Козак-2М1" с дистанционным боевым модулем Sarp. Об этом сообщает турецкое издание Savunma.
Сообщается, что броневики от НПО "Практика" практика будут оснащаться двумя видами боевых модулей — Sarp Dual и Sarp Zafer. Они отличаются своими возможностями.
Sarp Dual способен управлять сразу двумя видами вооружения, например, 7,62-мм пулеметом и зенитным пулеметом 12,7 мм калибра или же автоматическим гранатометом в связке с пулеметом.
Sarp Zafer уникален тем, что его перезарядку можно производиться прямо внутри броневика.
Характеристики "Козак-2М1":
- Дальность хода — 260 км
- Максимальная скорость — 110 км/ч
- Мощность двигателя — 280 л.с.
- Клиренс 500 мм
В издании отмечают, что это уже не первый пример сотрудничества Aselsan с Украиной. В частности, турецкая компания поставляла радиостанции для модернизированных украинских танков. А КБ "Луч" поставляло противотанковые ракеты Skif для турецких боевых модулей.
Напомним, НВО "Практика" разрабатывает армейский броневик "Козак-7" для ВСУ. Разработка ведется на базе Козак-5.