Украинские броневики "Козак-2М1" оснастили турецкими боевыми модулями (фото)

Боевые модули позволят находясь в салоне бронеавтомобиля управлять вооружением. Например, в спаренном режиме двумя пулеметами или пулеметом и гранатометом.

Турецкая оборонная компания Aselsan будет поставлять для украинского броневика "Козак-2М1" с дистанционным боевым модулем Sarp. Об этом сообщает турецкое издание Savunma.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Сообщается, что броневики от НПО "Практика" практика будут оснащаться двумя видами боевых модулей — Sarp Dual и Sarp Zafer. Они отличаются своими возможностями.

Sarp Dual способен управлять сразу двумя видами вооружения, например, 7,62-мм пулеметом и зенитным пулеметом 12,7 мм калибра или же автоматическим гранатометом в связке с пулеметом.

Sarp Zafer уникален тем, что его перезарядку можно производиться прямо внутри броневика.

[ + – ] Управление боевым модулем

Характеристики "Козак-2М1":

Дальность хода — 260 км

Максимальная скорость — 110 км/ч

Мощность двигателя — 280 л.с.

Клиренс 500 мм

В издании отмечают, что это уже не первый пример сотрудничества Aselsan с Украиной. В частности, турецкая компания поставляла радиостанции для модернизированных украинских танков. А КБ "Луч" поставляло противотанковые ракеты Skif для турецких боевых модулей.

Напомним, НВО "Практика" разрабатывает армейский броневик "Козак-7" для ВСУ. Разработка ведется на базе Козак-5.