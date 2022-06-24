На $8,5 млн: фонд "Повернись живим" реалізував найдорожчий у своїй історії проєкт

Організація закупила 10 безпілотних комплексів PD-2 українського виробництва з пересувними наземними станціями. Радіус польоту БПЛА становить понад 200 км.

Благодійний фонд "Повернись живим" реалізував найдорожчий у своїй історії проєкт — придбав 10 безпілотних комплексів PD-2 загальною вартістю $8,5 млн. Про це організація повідомила в себе у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як стало відомо, за благодійні кошти, пожертвувані фонду, вдалося купити 20 літаків PD-2 та 10 наземних станцій, переобладнаних у пересувні командні пункти управління.

"Це перемога державного рівня та кожного з вас!" — наголошують в організації.

PD-2 — це розвідувальні БПЛА, розроблені у 2020 році українською компанією UkrSpecSystems. Радіус польоту БПЛА становить понад 200 км. Вони здатні пролетіти понад 1 тис. км на одному баку та працювати в повітрі до 12 годин.

[ + – ] БПЛА PD-2

Наземна станція управління забезпечує керування відразу двома літальними апаратами.

Для зльоту PD-2 не потрібен аеродром: вони можуть злітати вертикально. Крім цього, вони можуть автоматично відстежувати переміщення цілей.

"Якщо, скажімо, російський танк рухатиметься в кадрі — камера БПЛА може автоматично рухатися за ним", — розповіли у фонді.

PD-2 коригуватимуть стратегічно важливі удари, що здійснюються, наприклад, "Точкою У" або американською ракетною артилерійською системою HIMARS.

"Ці комплекси потраплять до рук досвідчених, професійних пілотів. PD-2 1 це безпілотники оперативно-тактичного рівня. Їх не можна використовувати в невмілих руках і на будь-які цілі", — також зазначили в організації.

22 червня також повідомляли, що "Повернись живим" став першим в Україні благодійним фондом, який отримав офіційне право купувати товари військового призначення за кордоном.

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" передав 15 машин підрозділам ЗСУ Одеської та Харківської областей для посилення сил ППО, а також частин, відповідальних за управління Bayraktar.

Раніше благодійна організація опублікувала кадри роботи української бойової авіації по ЗС РФ, зняті на дрон.