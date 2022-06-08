Волонтери показали відео роботи української бойової авіації по ЗС РФ з дрона (відео)

Пара штурмовиків Су-25 відпрацювали по ворожих цілях, а потім пішли, вистрілюючи інфрачервоні пастки.

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Фонд "Повернись живим" опублікував відео роботи української авіації, зняте на дрон.

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Пілоти Су-25 із 16-ї окремої бригади армійської авіації працюють по російських військах. На кадрах видно пару штурмовиків, які запускають ракети по ЗС РФ, а самі йдуть убік і запускають інфрачервоні пастки.

"Наші Су-25, вертольоти та квадрокоптери працюють у чіткій координації та очищують українську землю від окупантів", — заявили у фонді.

Водночас наголошують, що відео зняте на дрон, який передав фонд "Повернись живим" українським військовим.

Су-25 — це броньований одномісний дозвуковий штурмовик. Призначений для надання авіапідтримки у зоні бойових дій. Здатний вражати повітряні, наземні та надводні цілі. Його максимальна швидкість становить 984 км/год, а радіус дії — 750 км.

Нагадаємо, за даними журналістів, українська армія отримала штурмовики Су-25 із країн Заходу. Їх розібрали на деталі, щоби передати їх в Україну.

Раніше повідомляли, що Чехія передала Україні партію ударних вертольотів Мі-24Д.