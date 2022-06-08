Волонтеры показали видео работы украинской боевой авиации по ВС РФ с дрона (видео)
Пара штурмовиков Су-25 отработали по вражеским целям, а затем ушли, выстреливая инфракрасные ловушки.
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Фонд "Повернись живим" опубликовал видео работы украинской авиации, снятое на дрон.
Летчики Су-25 из 16-й отдельной бригады армейской авиации работают по российским войскам. На кадрах видна пара штурмовиков, которые запускают ракеты по ВС РФ, а сами уходят в сторону и запускают инфракрасные ловушки.
"Наши Су-25, вертолеты и квадрокоптеры работают в четкой координации и очищают украинскую землю от оккупантов", — заявили в фонде.
При этом подчеркивается, что видео было снято на дрон, который передал фонд "Повернись живим" украинским военным.
Су-25 — это бронированный одноместный дозвуковой штурмовик. Предназначен для оказания авиаподдержки в зоне боевых действий. Способен поражать воздушные, наземные и надводные цели. Его максимальная скорость составляет 984 км/ч, а радиус действия — 750 км.
Напомним, по данным журналистов, украинская армия получила штурмовики Су-25 из стран Запада. Их разобрали на детали, чтобы передать их в Украину.
Ранее сообщалось, что Чехия передала Украине партию ударных вертолетов Ми-24Д.