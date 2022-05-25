Україні передали штурмовики Су-25, — Foreign Policy

Під час репортажу з координаційного центру в Німеччині журналіст розповів про те, як там розв'язували питання передачі літаків та вертольотів для ВПС України.

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Репортер Джек Детч побував на базі в Німеччині, де 110 військових із 30 країн світу керують постачанням західної зброї в Україну. Він розповів, що тут займалися питанням передачі ЗСУ вертольотів Мі-17 та штурмовиків Су-25. Про це повідомляє Foreign Policy.

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Завдання центру — доставлення артилерії, танків, літаків та інших засобів із серця Європи в Україну для битви на Донбасі.

ВПС України отримали штурмовики Су-25

У репортажі серед інших деталей роботи логістичного центру вказують, що в Україну передали літаки Су-25. Вказують, що польова група у Східній Європі, пов'язана з Європейським командуванням, допомогла розібрати радянські літаки Су-25 та гелікоптери Мі-17 для посилання в Україну. Кількість переданої авіації не розкривають.

Україна вибирає потрібну зброю через програму

У листопаді 2021 року для передачі швидкохідних катерів Україні здійснено "лише серію з 5000 телефонних дзвінків". Зараз же робота центру стала організованішою. Замість тисяч телефонних дзвінків тепер є спеціальний додаток. Українська сторона публікує запит на зброю, а країни можуть їх приймати та реалізувати. Після визначення донора постачання координаційний центр визначає, яким способом доставити зброю Україні:

по землі по повітрю залізницею

Нині потреби України розширилися від стрілецької та ручної зброї на кшталт Javelin та Stinger до літаків, танків та артилерії.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Чехія передала Україні партію ударних вертольотів Мі-24.

Також Литва готує новий пакет військової допомоги Україні — передадуть БТРи, військові вантажівки та позашляховики.