БТР, військові вантажівки та позашляховики: Литва надасть Україні військову допомогу

За словами міністра оборони Литви, незабаром в Україну мають приїхати 20 БТР М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків.

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Литва надасть Україні нову військову допомогу для боротьби з російським вторгненням. Незабаром мають прибути 20 БТР М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків, які будуть призначені для розмінування територій. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

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"Ми готуємо нову партію підтримки в Україну. 20 бронеавтомобілів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків (для робіт із розмінування) скоро будуть доставлені в Україну. Литва стоїть разом з Україною", — написав він.

Що відомо про БТР М113

БТР М113 — американський легкий транспортер для оперативної доставки піхоти на полі бою, був створений у 1960-х для потреб армії США. Він має великий оперативний запас ходу, аеротранспортабельність, можливість подолання глибоких водних перешкод, гарне бронювання, можливість транспортування піхотного відділення і високу прохідність.

Нагадаємо, 23 травня відбулося онлайн-засідання "Рамштайн", на якому обговорювалася військова допомога Україні. За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, зустріч пройшла успішно. Україна отримає танки, вертольоти та ракетні системи, а загалом 20 країн оголосили нові пакети військової допомоги.

Раніше, 22 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін передасть Києву летальну зброю. Також згадується про протитанкове озброєння та засоби перехоплення.