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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Рішення ухвалено. Німеччина передасть Україні летальну зброю і засоби перехоплення

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Постачання озброєнь. ЗСУ,
Фото: The New York Times | Постачання озброєнь

За словами Олафа Шольца, в Україну поставлятимуться протитанкові озброєння і боєприпаси. Йдеться також про те, "що можна використати в артилерійському бою".

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що влада країни вирішила постачати летальну зброю в Україну. Згадується про протитанкове озброєння і засоби перехоплення. Про це повідомив канал Дом.

Зазначається, що ЗСУ також буде передано боєприпаси і "те, що можна застосовувати під час артилерійського бою".

Шольц спрямував запит представникам німецького ВПК щодо того, які озброєння можуть бути поставлені Києву незабаром, а представники України вже вибрали потрібне із запропонованого списку. За словами Шольца, ФРН також профінансує закупівлю цих озброєнь.

Раніше Фокус повідомляв, що український безпілотник SPECTATOR допоміг ЗСУ завдати прицільного артилерійського удару по техніці російських військ. По позиціях росіян працювала українська гармата "Півонія".

Нагадаємо, що львівські десантники збили штурмовик Су-25 ЗС РФ. Для цього використовувався ПЗРК "Ігла". У Генштабі ЗСУ опублікували фото палаючого лайнера. Вартість Су-25, також відомого як "Грач", становить майже 11 млн доларів.