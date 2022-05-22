У якому саме районі це сталося, не повідомляється, але в Генштабі ЗСУ зазначили, що літак був збитий з ПЗРК "Ігла".

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Львівські десантники збили російський штурмовик Су-25, який також називають "Грач". Про це повідомили у генштабі ЗСУ.

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"Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80-ою окремою десантно-штурмовою бригадою ДШВ ЗСУ було успішно збито російський штурмовик Су-25 "Грач". Броньований літак був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла", — повідомили в Генштабі ЗСУ й опублікували фото літака, що палав, про те, чи вижив пілот і чи був взятий в полон не повідомляється.

[ + – ] Фото палаючого російського штурмовика Су-25 Фото: Генштаб ВСУ

Штурмовик Су-25 "Грач" — це броньований дозвуковий військовий літак. Ним керує один пілот. Приблизна вартість такого літака — приблизно 11 мільйонів доларів. В РФ станом на 2020 рік на озброєнні стояли 40 Су-25, 139 Су-25СМ/CM3, 15 Су-25УБ та 5 Су-25УТГ. Випускається Су-25 з 1975 року і з того часу зазнав кількох модифікацій.

Нагадаємо, 26 квітня у Харківській області воїни десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили гелікоптер російських військових Ка-52 "Алігатор". Такий гелікоптер вважається командирською машиною. Він випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби й іншу зброю. Вартість Ка-52 — майже 16 мільйонів доларів.

Ще 5 березня 2022 року журналісти Forbes Україна підрахували, що на той момент РФ втратила в Україні техніки на 3 мільярди доларів. Експерти з Forbes спиралися у своїх оцінках на вартість одиниці техніки у відкритих джерелах. Наприклад, вартість одного танка оцінювалися в 4 млн доларів, саме за стільки РФ продавала свої танки Алжиру в 2006 році. З березня кількість знищеної російської техніки значно зросла.