ЗСУ під Харковом знищили гелікоптер ЗС РФ вартістю $16 млн, — Генштаб

Українські військові розповіли, що йдеться про гелікоптер окупантів Ка-52 "Алігатор". Він має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, авіабомби та протитанковий ракетний комплекс.

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Воїни десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили черговий гелікоптер російських військових Ка-52 "Алігатор". Це сталося у Харківський області, а вартість техніки росіян — приблизно $16 мільйонів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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Про деталі влучання і місце успішного влучання у вертоліт невідомо.

В українському відомстві розповіли, що такий бойовий алігатор за військовою номенклатурою вважається командирською машиною. Він випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби й іншу зброю. Вартість Ка-52 — приблизно $16 млн.

Російський гелікоптер здійснює розвідку місцевості, цілевказівку та координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна уражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі в полі бою.

Зазначимо, що це не перший збитий російський гелікоптер такої моделі. 21 квітня в "Алігатор", який залетів на територію України, влучили з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Нагадаємо, 25 квітня на Харківщині українські бійці збили російський літак Су-34. На опублікованих місцевими жителями кадрах видно, що двом льотчикам вдалося катапультуватись. Проте їхня подальша доля невідома.

Раніше, 21 квітня ЗСУ збили літак ЗС РФ над Ізюмом. Двом пілотам вдалося катапультуватися.