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Воєнний фокус Російсько-українська війна

На Харківщині збили російський літак Су-34 (відео)

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Фото: Соцсети | Дим на місці падіння російського Су-34

На опублікованих місцевими жителями кадрах видно, що двом льотчикам вдалося катапультуватись. Проте їхня подальша доля невідома.

У понеділок, 25 квітня, бійці ЗСУ збили російський літак у Харківській області. Попередньо це сталося неподалік міста Балаклія. Про це повідомляють місцеві пабліки, зокрема й Instagram balakleya_life.

Також попередньо стверджують, що на кадрах — це Су-34. На опублікованих відео видно, як винищувач-бомбардувальник увійшов у штопор, а потім упав у полях і вибухнув.

Водночас анонімний оператор зафіксував два парашутні куполи в небі, що означає — обидва льотчики катапультувалися, чи вижили вони після приземлення — невідомо.

ЗСУ збили російський Су-34 під Балаклією

Пізніше інформацію, що російський літак збито, підтвердили у штабі Повітряного командування "Схід" та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харківській області збили черговий російський літак. За попередніми даними, протиповітряна оборона Повітряних сил знешкодила двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34", — заявив він.

Раніше ми писали, що 93-а Холодноярська бригада ЗСУ збила російський літак на Ізюмському напрямку. На записі видно, як два пілоти, які, очевидно, встигли катапультуватись, спускаються на парашутах.