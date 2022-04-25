В Харьковской области сбили российский самолет Су-34 (видео)

На опубликованных местными жителями кадрах видно, что двум летчикам удалось катапультироваться. Однако их последующая судьба неизвестна.

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В понедельник, 25 апреля, бойцы ВСУ сбили российский самолет в Харьковской области. Предварительно, это произошло неподалеку от города Балаклея. Об этом сообщают местные паблики, в том числе и Instagram balakleya_life.

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Также предварительно утверждается, что на кадрах – это Су-34. На видео, которые были опубликованы, видно, как истребитель-бомбардировщик вошел в штопор, а потом рухнул в полях и взорвался.

В то же время анонимный оператор зафиксировал два парашютных купола в небе, что значит – оба летчика катапультировались, выжили ли они после приземления – неизвестно.

[ + – ] ВСУ сбили российский Су-34 под Балаклеей

Позже информацию, что российский самолет был сбит, подтвердили в штабе Воздушного командования "Восток" и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харьковской области сбили очередной российский самолет. По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34", — заявил он.

Ранее мы писали, что 93-я Холодноярская бригада ВСУ сбила российский самолет на Изюмском направлении. На записи видно, как два пилота, которые, очевидно, успели катапультироваться, спускаются на парашютах