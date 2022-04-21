ВСУ сбили российский самолет над Изюмом (фото, видео)

Пилоты ВС РФ успели катапультироваться, на опубликованной записи видны два парашюта.

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93-я Холодноярская бригада ВСУ сбила российский самолет на Изюмском направлении. На записи видно, как два пилота, которые, очевидно, успели катапультироваться, спускаются на парашютах. Об этом сообщает журналист Роман Доник на своей странице в Facebook.

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На странице 93 ОМБр Холодный Яр опубликованы кадры выстрелов экипажем БМ-21 "Град" по российским войскам в Харьковской области. Также отмечается, что за меткость, самоотдачу и смелость командир бригады был награжден орденом Богдана Хмельницкого III.

[ + – ] 93-я бригада "Холодный яр" [ + – ] 93-я бригада "Холодный яр" [ + – ] 93-я бригада "Холодный яр" [ + – ] 93-я бригада "Холодный яр" [ + – ] 93-я бригада "Холодный яр"

Ранее Фокус сообщал, что десантники ВСУ разгромили элитную бронегруппу ВС РФ из Томска. Подразделения разбитой части россиян регулярно участвовали в международных учениях и занимали призовые места. В ходе боя россияне погибли в своих боевых машинах, личности лишь некоторых из них удалось установить по документам.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным США, ВС РФ будут бомбить мосты и дороги в Украине, чтобы остановить поставки вооружения украинской армии. Однако это не поможет, поскольку поставок слишком много.