ЗСУ збили російський літак над Ізюмом (фото, відео)

Пілоти ЗС РФ встигли катапультуватися, на опублікованому записі видно два парашути.

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93-та Холодноярська бригада ЗСУ збила російський літак на Ізюмському напрямку. На записі видно, як два пілоти, які, очевидно, встигли катапультуватись, спускаються на парашутах. Про це повідомляє журналіст Роман Донік на своїй сторінці у Facebook.

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На сторінці 93 ОМБр "Холодний Яр" опубліковано кадри пострілів екіпажем БМ-21 "Град" по російських військах у Харківській області. Також зазначають, що за влучність, самовіддачу та сміливість командира бригади нагороджено орденом Богдана Хмельницького III.

[ + – ] 93-а бригада "Холодний яр" [ + – ] 93-а бригада "Холодний яр" [ + – ] 93-а бригада "Холодний яр" [ + – ] 93-а бригада "Холодний яр" [ + – ] 93-а бригада "Холодний яр"

Раніше Фокус повідомляв, що десантники ЗСУ розгромили елітну бронегрупу ЗС РФ із Томська. Підрозділи розбитої частини росіян брали участь у міжнародних навчаннях і займали призові місця. Під час бою росіяни загинули у своїх бойових машинах, особи лише деяких із них вдалося встановити за документами.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними США, ЗС РФ бомбардуватиме мости та дороги в Україні, щоб зупинити постачання озброєння українській армії. Однак це не допоможе, оскільки постачання занадто багато.