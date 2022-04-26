ВСУ под Харьковом уничтожили вертолет ВС РФ стоимостью $16 млн, — Генштаб

Украинские военные рассказали, что речь идет о вертолете оккупантов Ка-52 "Аллигатор". Он имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, авиабомбы и противотанковый ракетный комплекс.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Воины десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили очередной вертолет российских военных Ка-52 "Аллигатор". Это произошло в Харьковской области, а стоимость техники россиян — около $16 миллионов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об деталях попадания и места успешного попадания в вертолет неизвестно.

В украинском ведомстве рассказали, что такой боевой аллигатор за военной номенклатурой считается командирской машиной. Он выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

Российский вертолет осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Отметим, что это не первый сбитый российский вертолет такой модели. 21 апреля В "Аллигатор", который залетел на территорию Украины, попали из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Напомним, 25 апреля в Харьковской области украинские бойцы сбили российский самолет Су-34. На опубликованных местными жителями кадрах видно, что двум летчикам удалось катапультироваться. Однако их последующая судьба неизвестна.

Ранее, 21 апреля ВСУ сбили самолет ВС РФ над Изюмом. Двум пилотам удалось катапультироватся.