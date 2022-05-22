В каком именно районе это произошло, не сообщается, но в Генштабе ВСУ отметили, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".

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Львовские десантники сбили российский штурмовик Су-25, который также называют "Грач". Об этом сообщили в генштабе ВСУ.

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"Сегодня в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ДШВ ВСУ был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла", — сообщили в Генштабе ВСУ и опубликовали фото пылающего самолета. О том, выжил ли пилот и был ли он взят в плен не сообщается.

[ + – ] Фото горящего российского штурмовика Су-25 Фото: Генштаб ВСУ

Штурмовик Су-25 "Грач" – это бронированный дозвуковой военный самолет. Им управляет один пилот. Приблизительная стоимость такого самолета – около 11 миллионов долларов. В РФ по состоянию на 2020 год на вооружении состояло 40 Су-25, 139 Су-25СМ / CM3, 15 Су-25УБ и 5 Су-25УТГ. Выпускается Су-25 с 1975 года и с того времени претерпел несколько модификаций.

Напомним, 26 апреля в Харьковской области воины десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили вертолет российских военных Ка-52 "Аллигатор". Такой вертолет считается командирской машиной. Он выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов.

Еще 5 марта 2022 года журналисты Forbes Украина подсчитали, что на тот момент РФ потеряла в Украине техники на 3 миллиарда долларов. Эксперты из Forbes опирались в своих оценках на стоимость единицы техники в открытых источниках. Например, стоимость одного танка оценивались в 4 млн долларов, именно за столько РФ продавала свои танки Алжиру в 2006 году. С марта количество уничтоженной российской техники значительно выросло.