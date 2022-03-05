ВСУ уничтожили российскую военную технику на $3 млрд – Forbes (фото)

По информации журналистов, украинские военные привели в негодность 33 российских самолета, 40 вертолетов, 269 танков и 945 боевых бронемашин (ББМ).

После начала вторжения российской армии в Украину вооруженные силы уничтожили российскую технику примерно на 3 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes Украина.

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[ + – ] Российская техника в Украине [ + – ] Российская техника в Украине [ + – ] Российская техника в Украине [ + – ] Российская техника в Украине [ + – ] Российская техника в Украине [ + – ] Российская техника в Украине [ + – ] Российская техника в Украине

Среди прочего, это 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронемашин (ББМ). Разрушенные танки обошлись России в 1 млрд долларов, а ББМ – в 0,6 млрд, в свою очередь, самолеты и вертолеты — 1,1 млрд.

[ + – ] Статистика. Уничтоженная российская техника в Украине

Эксперты из Forbes опирались в своих оценках на стоимость единицы техники в открытых источниках. Например, стоимость одного танка оценивались в 4 млн долларов, именно за столько РФ продавала свои танки Алжиру в 2006 году.

Пока нет информации о том, какие самолеты сбили украинские ПВО. На вооружении РФ стоят Су-25 за 11 млн долларов, Су-30 — 33 млн долларов, Су-34 — 36 млн долларов. Более того, под Васильковом и Кропивницким ВСУ сбили два десантных самолета Ил-76 — по 86 млн. долларов за штуку.

Напомним, что, по словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, Украине по силам выиграть войну с Россией. Блинкен убежден, что война уже пошла не по сценарию Путина. А против смены режима в Киеве выступает 45 миллионов украинских граждан.

Ранее Фокус сообщал, что под Черниговом ПВО ВСУ сбили бомбардировщик Су-34 с летчиками, которые воевали в Сирии. Один из пилотов погиб, другой — выжил. То, что эти военнослужащие РФ находились на боевых заданиях в Сирии, доказывает найденное в сети фото. На нем Александр Красноярцев стоит рядом с сирийским диктатором Башаром Асадом и российским Владимиром Путиным.