ЗСУ знищили російську військову техніку на $3 млрд — Forbes (фото)

За інформацією журналістів, українські військові знешкодили 33 російські літаки, 40 вертольотів, 269 танків і 945 бойових бронемашин (ББМ).

Після початку вторгнення російської армії в Україну збройні сили знищили російську техніку приблизно на 3 млрд доларів. Про це повідомляє Forbes Україна.

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[ + – ] Російська техніка в Україні [ + – ] Російська техніка в Україні [ + – ] Російська техніка в Україні [ + – ] Російська техніка в Україні [ + – ] Російська техніка в Україні [ + – ] Російська техніка в Україні [ + – ] Російська техніка в Україні

Серед іншого, це 33 літаки, 37 вертольотів, 251 танк та 939 бойових бронемашин (ББМ). Зруйновані танки коштували Росії 1 млрд доларів, а ББМ – 0,6 млрд, літаки та вертольоти — 1,1 млрд.

[ + – ] Статистика. Знищена російська техніка в Україні

Експерти із Forbes спиралися у своїх оцінках на вартість одиниці техніки у відкритих джерелах. Наприклад, вартість одного танка оцінювалися в 4 млн. доларів, саме за стільки РФ продавала свої танки Алжиру у 2006 році.

Поки що немає інформації про те, які літаки збили українські ППО. На озброєнні РФ коштують Су-25 за 11 млн. доларів, Су-30 — 33 млн. доларів, Су-34 — 36 млн. доларів. Більше того, під Васильковом та Кропивницьким ЗСУ збили два десантні літаки Іл-76 — по 86 млн. доларів за штуку.

Нагадаємо, що, за словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україні під силу виграти війну з Росією. Блінкен переконаний, що війна вже пішла не за сценарієм Путіна. А проти зміни режиму у Києві виступає 45 мільйонів українських громадян.

Раніше Фокус повідомляв, що під Черніговом ППО ЗСУ збили бомбардувальник Су-34 з льотчиками, які воювали у Сирії. Один із пілотів загинув, інший — вижив. Те, що ці військовослужбовці РФ перебували на бойових завданнях у Сирії, доводить знайдене у мережі фото. На ньому Олександр Красноярцев стоїть поряд із сирійським диктатором Башаром Асадом та російським Володимиром Путіним.