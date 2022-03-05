Україна може перемогти Росію, — Блінкен

Держсекретар США переконаний, що війна вже триває не за сценарієм Путіна. А проти зміни українського режиму виступає 45 мільйонів громадян.

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Україні під силу виграти війну з Росією. Про це повідомляє BBC.

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За словами Блінкена, поки що складно сказати, наскільки затягнеться цей конфлікт, проте зараз не можна говорити, що поразка України неминуча.

Держсекретар відмітив "надзвичайну стійкість" українського народу. "Якщо Москва планує повалити український уряд і встановити в країні свій маріонетковий режим, то 45 мільйонів українців проти цього", — заявив глава Держдепу.

За оцінками Блінкена, війна вже триває не за сценарієм Путіна. Героїчний опір українських військ перешкоджає просуванню росіян.

На півдні України війська РФ захопили райони вздовж узбережжя Чорного моря, портове місто Маріуполь залишається в оточенні. Проте губернатор Миколаївської області Віталій Кім стверджує, що російські війська вдалося вибити із міста.

У Харкові, другому найбільшому місті Україні, також складна ситуація.

За словами Блінкена, міжнародна спільнота готова зробити все можливе, щоб допомогти Україні, і "надавити на РФ, щоб припинити цю війну, яку розпочав Володимир Путін".

Блінкен переконаний, що "згодом Україна безперечно переможе".

"Не можу сказати, як довго це триватиме. Росія, яка намагається підпорядкувати своїй волі 45 мільйонів людей, які відчайдушно борються за своє майбутнє і свою свободу, поки що не досягла успіху. І це говорить багато про що", — сказав Блінкен.

Жорстокі методи в конспекті президента Путіна

Блінкен попередив, що російські війська вдаються до все жорстокіших методів щодо мирних жителів, що спричиняє величезні страждання.

За словами Держсекретаря, Росія мішенями вибирає об'єкти критично важливої інфраструктури, такі як водопостачання та електромережі. І такі методи, на жаль, є в конспекті президента Путіна. Надалі варто очікувати більше такого.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі Ірпеня тікають із міста по підірваному мосту. Люди мали евакуюватися із міста залізничним транспортом, але окупанти пошкодили колію.