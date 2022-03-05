Жителі Ірпеня біжать із міста через підірваний міст (відео, фото)

Евакуація людей із міста залізничним транспортом зірвалася через пошкодження колії окупантами. Тепер вони намагаються перетнути міст, раніше підірваний ЗСУ.

Жителі Ірпеня, що зазнав масштабних авіаударів російської військової авіації, поспіхом залишають зруйноване місто. У телеграм-каналах з'явилися фото та відео того, як люди перетинають раніше підірваний ЗСУ міст між Бучею та Ірпенем.

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Як видно на записі, деяким громадянам допомагають люди в уніформі, подаючи руки та переводячи через руїни.

[ + – ] Жителі Ірпеня покидають те, що залишилося від їхніх будинків Фото: Telegram NEXTA

[ + – ] Міст був зруйнований ЗСУ, щоб не пустити ворога до Києва Фото: Соцсети

[ + – ] Люди тікають зі зруйнованого війною міста

За словами мера міста Олександра Маркушина, сьогодні о 10 годині жінки, діти та літні люди повинні були евакуюватися з міста потягами, проте внаслідок пошкодження ворожим снарядом колії це стало неможливим. Тоді людей попросили перейти до іншого місця, звідки їх мають забрати автобуси для транспортування на залізничний вокзал Києва.

А в Маріуполі, де сьогодні, 5 березня, мала відбуватися евакуація мирного населення згідно з досягнутими домовленостями з російською стороною про гуманітарний коридор, війська окупантів зірвали її, влаштувавши обстріл міста. Людей з Волновахи та Маріуполя мали везти до Запоріжжя, проте тепер евакуацію відкладено, а місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи.