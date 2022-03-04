"Головне – гуманітарні коридори". Другий раунд українсько-російських переговорів: чого чекати далі

3 березня відбувся другий раунд українсько-російських переговорів про припинення військових дій, після яких, за інформацією обох сторін, вдалося домовитися про організацію гуманітарних коридорів для евакуації людей із найгарячіших точок, а також про можливе тимчасове припинення вогню за цими напрямками на період переміщення мирних громадян. Обидві сторони заявили, що планують зустрітися для третього раунду переговорів найближчими днями.

Українсько-російські переговори тривали кілька годин. Обидві сторони вийшли на брифінг і підбили проміжні підсумки. Українська делегація тезово прокоментувала досягнуті домовленості:

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Росія й Україна найближчим часом створять канали зв'язку та взаємодії для організації гуманітарних коридорів

Можливе тимчасове припинення вогню в місцях, із яких евакуюватимуть людей

Третій раунд переговорів планують провести в максимально короткі терміни

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Російська сторона дала розгорнутіші коментарі за підсумками переговорів і зазначила, що не всі домовленості, досягнуті за столом, були озвучені публічно. Так, представник російської делегації Володимир Мединський заявив, що сторони докладно обговорили всі три блоки питань — військове, гуманітарне, майбутнє політичне врегулювання конфлікту, домовилися про гуманітарні коридори та можливе тимчасове припинення вогню в місцях евакуації людей, а також наголосив, що для реалізації домовленостей, які сьогодні не стали озвучувати, чекає третій раунд переговорів найближчими днями. Деякі домовленості, за інформацією російської сторони, треба закріплювати через національні ратифікації.

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"Не можна тягнути з реалізацією домовленостей, які досягнуті та будуть закріплені на найвищому рівні в найближчий день або навіть години", — зазначила російська сторона.

Із огляду на те, що Україна досить добре тримається на полі бою, кількість вимог із боку Росії скорочується, вважають експерти. Уже не звучать тези про необхідність "денацифікації" України, що скоріше працювало на внутрішню пропаганду, ніж було серйозною вимогою РФ.

"Швидше за все, вже не йдеться про капітуляцію", — розмірковує в розмові з Фокусом політолог Ігор Петренко. За його словами, на порядку денному з великою ймовірністю залишаються питання визнання "Л/ДРН" у межах областей і питання Криму.

"І, швидше за все, російська сторона зацікавлена зберегти сухопутний коридор до Донецька та Луганська", — продовжує експерт.

Загалом, за словами Петренка, у довгостроковій перспективі Україна війну виграла, залишилося протриматись у короткостроковій. Наступний раунд переговорів залежатиме від розвитку воєнної ситуації, а також як буде організовано гуманітарні коридори для евакуації населення.

"Переговори не припиняються, це добре. Обидві сторони намагаються зберігати конструктив. Позитивні рухи видно, але поки що прогнозувати подальші дії вкрай складно", — зазначає Петренко.

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Політолог Андрій Золотарьов каже Фокусу, що евакуація мирного населення стане одним із важливих моментів, оскільки російська сторона розуміє репутаційні ризики, незважаючи на весь жах, який відбувається під час воєнних дій на території України.

"Що поки що точно зрозуміло — Путін не має наміру згортати війну. Можливо, ми отримаємо якийсь мирний перепочинок, але говорити про зрушення та мирне врегулювання на переговорах поки не доводиться", — розмірковує експерт.

Політолог Руслан Бортник зазначає, що українська сторона має продовжувати залучати світових лідерів для врегулювання ситуації в Україні. Президент Зеленський, на думку експерта, має активно комунікувати з главою КНДР Сі Цзіньпіном, президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, які можуть виступати посередниками в питанні негайного.

"Переговорний процес має будуватися на чотирьох китах і взаємних вигодах: безпека, врегулювання, демократія, відновлення – закріплених у формі міжнародного договору про гарантії безпеки для України від ядерних держав і Ради безпеки ООН. На виведенні всіх іноземних військ із України, зняття всіх обмежень на економічну, політичну та культурну співпрацю, на чіткій перспективі вступу України до Європейського Союзу, спільному фінансуванні заходів щодо відновлення України. Формула – відмова від НАТО в обмін на перспективи членства в ЄС і безпеку для всіх”, – міркує експерт.

Наступний раунд переговорів, за попередньою інформацією української сторони, може відбутися не раніше, ніж 7 березня.

Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували Запорізьку АЕС. Через обстріл почалася пожежа в адміністративній будівлі. Президент Зеленський вночі телефонував до американського президента та британського прем'єр-міністра щодо ситуації на атомній станції.