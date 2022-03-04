"Главное – гуманитарные коридоры". Второй раунд украинско-российских переговоров: чего ждать дальше

3 марта прошел второй раунд украинско-российских переговоров о прекращении военных действий, после которых, по информации обеих сторон, удалось договориться об организации гуманитарных коридоров для эвакуации людей из наиболее горячих точек, а также о возможном временном прекращении огня по этим направлениям на период перемещения мирных граждан. Обе стороны заявили, что планируют встретиться для третьего раунда переговоров в ближайшие дни.

Украинско-российские переговоры длились несколько часов. Обе стороны вышли на брифинг и подвели промежуточные итоги. Украинская делегация тезисно прокомментировала достигнутые договоренности:

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Россия и Украина в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров

Возможно временное прекращение огня в местах, из которых будут эвакуировать людей

Третий раунд переговоров планируют провести в максимально короткие сроки

[ + – ] Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк комментирует переговоры с российской стороной

Российская сторона дала более развернутые комментарии по итогам переговоров и отметила, что не все договоренности, достигнутые за столом, были озвучены публично. Так, представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны подробно обсудили все три блока вопросов — военный, гуманитарный, будущее политическое урегулирование конфликта, договорились о гуманитарных коридорах и возможном временном прекращении огня в местах эвакуации людей, а также подчеркнул, что для реализации договоренностей, которые сегодня не стали озвучивать, предстоит третий раунд переговоров в ближайшие дни. Некоторые договоренности, по информации российской стороны, надо будет закреплять через национальные ратификации.

[ + – ] Комментарий Владимира Мединского, помощника президента РФ Владимира Путина

"Нельзя тянуть с реализацией договоренностей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или даже часы", — отметила российская сторона.

Учитывая, что Украина достаточно хорошо держится на поле боя, количество требований со стороны России сокращается, считают эксперты. Уже не звучат тезисы о необходимости "денацификации" Украины, что скорее работало на внутреннюю пропаганду, чем было серьезным требованием со стороны РФ.

"Скорее всего, уже не идет речь о капитуляции", — размышляет в разговоре с Фокусом политолог Игорь Петренко. По его словам, на повестке с большой вероятностью остаются вопрос признания "Л/ДРН" в границах областей и вопрос Крыма.

"И скорее всего российская сторона заинтересована сохранить сухопутный коридор в Донецк и Луганск", — продолжает эксперт.

В целом, по словам Петренко, в долгосрочной перспективе Украина войну выиграла, осталось продержаться в краткосрочной. Следующий раунд переговоров будет зависеть от развития военной ситуации, а также как будут организованы гуманитарные коридоры для эвакуации населения.

"Переговоры не прекращаются, это хорошо. Обе стороны стараются сохранять конструктив. Позитивные движения видны, но пока прогнозировать дальнейшие действия крайне сложно", — отмечает Петренко.

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Политолог Андрей Золотарев говорит Фокусу, что эвакуация мирного населения станет одним из важных моментов, так как российская сторона понимает репутационные риски, несмотря на весь ужас, который происходит во время военных действий на территории Украины.

"Что пока точно понятно — Путин не намерен сворачивать войну. Возможно, мы получим какую-то мирную передышку, но говорить о подвижках и мирном урегулировании на переговорах пока не приходится", — рассуждает эксперт.

Политолог Руслан Бортник отмечает, что украинская сторона должна продолжать привлекать мировых лидеров для урегулирования ситуации в Украине. Президент Зеленский, по мнению эксперта, должен активно коммуницировать с главой КНДР Си Цзиньпином, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, которые могут выступать посредниками в вопросе немедленного прекращения войны.

"Переговорный процесс должен строиться на четырех китах и ​​взаимных выгодах: безопасность, урегулирование, демократия, восстановление – закрепленных в форме международного договора о гарантиях безопасности для Украины от ядерных государств и Совета безопасности ООН. На выводе всех иностранных войск из Украины, снятии всех ограничений на экономическое, политическое и культурное сотрудничество, на четкой перспективе вступления Украины в Европейский Союз, совместном финансировании мер по восстановлению Украины. Формула – отказ от НАТО в обмен на перспективы членства в ЕС и безопасность для всех", — рассуждает эксперт.

Следующий раунд переговоров, по предварительной информации украинской стороны, может состояться не раньше 7 марта.

Напомним, ночью 4 марта российские оккупанты атаковали Запорожскую АЭС. Из-за обстрелов начался пожар в административном здании. Президент Зеленский ночью созванивался с американским президентом и британским премьер-министром по ситуации на атомной станции.