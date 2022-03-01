Высокая цена свободы. Владимир Зеленский выступил перед Европарламентом

Владимир Зеленский выступил c видеообращением перед Европейским парламентом. Президент заявил, что украинцы шестой день отдают свои жизни за европейские ценности: право на свободу, желание быть равными, и призвал европейцев показать свою поддержку и принять решение о вступлении Украины в Евросоюз.

"В последне время не знаю, как всех приветствовать. Не могу говорить "доброе утро" или "добрый вечер". Не могу ежедневно… для кого-то этот день не очень добрый, а вечер — последний", — так президент Зеленский начал свое видеообращение к Европарламенту 1 марта. Гарант отметил, что рад видеть депутатов Европарламента, которые объединились и показывают готовность поддержать Украину перед лицом страны-агрессора, которая шестой день ведет полномасштабную войну на нашей земле, и все это происходит такой высокой ценой — тысяч погибших.

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[ + – ] Выступление президента Зеленского перед депутатами Европарламента

"Знаете, я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу, за желание быть равными, как вы, как каждый человек, мы отдаем лучших людей, украинцев. Мы часто любим говорить, что всех победим. Я рад, что вы не только говорите об этом, но и видите. Мы точно всех победим, уверен в этом. Есть выражение: "Украинский выбор — Европа", к чему мы стремимся, шли, идем. Хочу, чтобы от вас звучало: "Выбор Европы — это Украина", — сказал президент Зеленский.

[ + – ] Депутаты Европарламента аплодировали президенту Украины стоя Фото: УНИАН

Гарант напомнил депутатам Европарламента, что сегодня утром две крылатые российские ракеты ударили в самый центр Харькова, по площади Свободы, в городе пострадали десятки мирных жителей. "Вот такая цена свободы", — продолжил президент.

Зеленский заявил, что несмотря на то, что все большие украинские города заблокированы, никто не зайдет в нашу страну и не заберет нашу свободу. А каждая площадь каждого города, как бы она не называлась сегодня, будет называться площадью свободы.

"Никто нас не сломает, мы сильные, мы украинцы! У нас очень мотивированный народ. Сейчас мы боремся за выживание. Мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Считаю, что сегодня мы всем показываем, что мы такие. С нами ЕС будет сильнее, без вас Украина будет одинокой. Мы показали свою силу, показали, что мы, как минимум, такие же, как вы, покажите, что вы с нами, что вы нас не отпускаете, что вы действительно европейцы! Тогда жизнь победит смерть, а свет — тьму. Слава Украине!" — завершил Зеленский свое видеообращение.

Депутаты Европарламента аплодировали президенту Украины стоя.

Напомним, 28 февраля президент Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Европарламент принял заявку, началась специальная процедура вступления.