Висока ціна волі. Володимир Зеленський виступив перед Європарламентом

Володимир Зеленський виступив із відеозверненням перед Європейським парламентом. Президент заявив, що українці шостий день віддають свої життя за європейські цінності: право на свободу, бажання бути рівними, і закликав європейців показати свою підтримку та ухвалити рішення про вступ України до Євросоюзу.

"Останнім часом не знаю, як усіх вітати. Не можу говорити "доброго ранку" або "добрий вечір". Не можу щодня... для когось цей день не дуже добрий, а вечір — останній", — так президент Зеленський почав своє відеозвернення до Європарламенту 1 березня. Гарант зазначив, що радий бачити депутатів Європарламенту, які об'єдналися і показують готовність підтримати Україну перед країною-агресором, яка шостий день веде повномасштабну війну на нашій землі, і все це відбувається такою високою ціною — тисяч загиблих".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Виступ президента Зеленського перед депутатами Європарламенту

"Знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, за бажання бути рівними, як ви, як кожна людина, ми віддаємо найкращих людей, українців. Ми часто любимо говорити, що всіх переможемо. Я радий, що ви не тільки говорите про це, а й бачите. Ми точно всіх переможемо, впевнений у цьому. Є вираз: "Український вибір — Європа", до чого ми прагнемо, йшли, йдемо. Хочу, щоб від вас звучало: — це Україна", — сказав президент Зеленський.

[ + – ] Депутати Європарламенту аплодували президентові України стоячи Фото: УНІАН

Гарант нагадав депутатам Європарламенту, що сьогодні вранці дві крилаті російські ракети вдарили у центр Харкова, по площі Свободи, у місті постраждали десятки мирних жителів. "От така ціна свободи", — продовжив президент.

Зеленський заявив, що, попри те, що всі великі українські міста заблоковані, ніхто не зайде до нашої країни і не забере нашої свободи. А кожна площа кожного міста, як би вона не називалася сьогодні, називатиметься площею свободи.

"Ніхто нас не зламає, ми сильні, ми українці! У нас дуже мотивований народ. Зараз ми боремося за виживання. Ми боремося і за те, аби бути рівноправними членами Європи. Вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі. З нами ЄС буде сильнішим, без вас Україна буде самотньою... Ми показали свою силу, показали, що ми, як мінімум, такі самі, як ви, покажіть, що ви з нами, що ви нас не відпускаєте, що ви справді європейці! Тоді життя переможе смерть, а світло — пітьму. Слава Україні!" — завершив Зеленський відеозвернення.

Депутати Європарламенту аплодували президентові України стоячи.

Нагадаємо, 28 лютого президент Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу. Європарламент прийняв заявку, розпочалася спеціальна процедура вступу.