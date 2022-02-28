Офіційно: Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі (фото)

Передбачають, що документ надішлють європейським лідерам на підпис.

Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Відповідний документ підписав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомила Верховна Рада України в Telegram.

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У повідомленні українського парламенту сказано, що це історичний момент для країни.

"Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про Європейський Союз, має честь подати заявку на членство в Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз", — йдеться в документі.

Документ направлений до президента Франції Емманюеля Макрона — країна очолює Раду Європейського Союзу у 2022 році — президента Європейської ради Шарля Мішеля, президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, а також президентки Європейського парламенту Роберти Мецолі.

"Сьогодні я підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Упевнений, що це реально", — написав Зеленський у Facebook.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що Україна подала заявку на членство в ЄС за спецпроцедурою. Ухвалити Україну так запропонував прем'єр-міністр Словаччини. За його словами, Київ уже має міцні зв'язки з блоком. 27 лютого видання Politico повідомило, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про бажання блоку, щоб Україна вступила до ЄС.

Крім того, 28 лютого українська делегація прибула на переговори з російською стороною. Вони пройшли на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять. Головна мета переговорів — негайне припинення вогню та відведення окупаційних військ з України.