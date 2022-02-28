Официально: Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе (фото)

Предусматривается, что документ будет направлен европейским лидерам на подпись.

Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз. Соответствующий документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила Верховная Рада Украины в Telegram.

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В сообщении украинского парламента сказано, что это исторический момент для страны.

"Этим письмом Украина как европейское государство, уважающее ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, имеет честь подать заявку на членство в Европейском Союзе в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе", — говорится в документе.

Документ направлен для президента Франции Эммануэля Макрона — страна главенствует в Совете Европейского Союза в 2022 году, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также президенту Европейского парламента Роборте Мецоле.

"Сегодня я подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уверен, что это реально", — написал Зеленский в Facebook.

Напомним, 28 февраля стало известно, что Украина подала заявку на членство в ЕС по спецпроцедуре. Принять Украину таким образом предложил премьер-министр Словакии. По его словам, Киев имеет уже прочные связи с блоком. 27 февраля издание Politico сообщило, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о желании блока, чтобы Украина вступила в ЕС.

Кроме того, 28 февраля украинская делегация прибыла на переговоры с российской стороной. Они прошли на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Главная цель переговоров — немедленное прекращение огня и отвод оккупационных войск с Украины.