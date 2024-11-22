Підступний план Кремля: з якою метою у Путіна імітують готовність до мирних перемовин

За повідомленнями західних медіа, Путін відкритий до обговорення угоди про припинення вогню з Трампом, але виключає деокупацію і наполягає на тому, щоб Україна відмовилася від НАТО. Чи може пристати на такі вимоги новообраний президент США та як за таких умов діяти офіційному Києву, з’ясовував Фокус.

Агентство Reuters з посиланням одразу на п’ять джерел серед наявних і колишніх російських високопосадовців, знайомих з думкою Путіна, повідомляє про те, що Кремль готовий погодитися на заморожування конфлікту вздовж лінії фронту. За словами трьох із джерел, які побажали залишитися анонімними, є можливість для переговорів щодо точного розподілу чотирьох східних областей — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. РФ, як відомо, стверджує, що ці чотири області є частиною Росії. Водночас двоє росчиновників заявили, що можуть бути відкритими для виведення військ з відносно невеликих ділянок території в Харківській і Миколаївській областях. Натомість ще два джерела заявили, що рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії, може ускладнити й затримати будь-яке врегулювання — і посилити вимоги Москви.

Водночас, за словами одного з джерел, всередині країни Путін готовий "продати угоду про припинення вогню" як перемогу, в результаті якої Росія утримує більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і зберегла наземний міст до Криму. Майбутнє самого Криму не підлягає обговоренню, заявили в один голос усі російські чиновники. Відповідаючи на запитання, який може мати вигляд можливе припинення вогню, два російські джерела посилалися на проєкт угоди, який обговорювали в РФ у квітні 2022 року. Згідно з ним, Україна має погодитися на постійний нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п’яти постійних членів Радбезу ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, США та Росії.

Чи справді Кремль дозрів до мирних перемовин

Зазначивши, що Росія наразі зацікавлена в тому, щоб переговорний процес створився, політолог Олег Саакян у розмові з Фокусом зауважив: "Після того як переговорний маховик буде запущено, я переконаний, РФ імітуватиме процес, не проводячи реальної та предметної комунікації. Імітація участі в переговорах потрібна Росії для того, щоби знизити рівень підтримки України з боку західних союзників. Розрахунок простий: дехто з наших партнерів буде переконувати інших, що, мовляв, нарощувати підтримку України не можна, оскільки Путін в такому разі вийде з переговорів. Тому росіяни насправді не будуть відмовлятися від усіх своїх вимог, але акцентуватимуть увагу лише на частині — з тим, щоби створити ілюзію запуску переговорів".

Експерт: "План Кремля з тріском провалиться" Фото: Getty Images

На переконання експерта, цей план Кремля з тріском провалиться, оскільки американці з одного боку, гарантувати такі речі РФ не можуть, а з іншого — розуміють, що це розколюватиме трансатлантичну єдність, оскільки в Європі не сприймуть навіть базові вимоги Росії, які також є апріорі неприйнятними.

Відштовхуючись від зазначеної гіпотези, Олег Саакян констатував: "Усі ці трюки Кремля чудово прораховують у США і я не думаю, що у команді Трампа готові виставляти себе слабкою стороною. Про це наочно свідчить, по-перше, те, що він (обраний президент Сполучених Штатів. — Ред.) досі не зателефонував Путіну, а по-друге, Трамп не саботує важливі рішення Байдена, зокрема ті, що стосуються надання Україні дозволу на нанесення ударів далекобійною західною зброєю вглиб території РФ. Крім того, як свідчать призначення по зовнішньополітичному блоку, колективний Трамп чудово розуміє, що їм потрібно максимально маринувати Путіна і не йти на жодні капітулянтські сценарії".

Чому плани Путіна і прагнення Трампа дисонують

Політолог Ігор Чаленко у розмові з Фокусом наголошує на тому, що з боку Трампа вже мали місце неофіційні сигнали, які свідчать про те, що він не збирається приставати на путінські умови. Крім того, зазначає експерт, оприлюднені раніше ймовірні варіанти мирного плану Трампа передбачають нинішню лінію зіткнення і те, що через 20 років Україна може стати членом НАТО, тоді як у Кремлі хочуть наглухо закрити двері Києву до Північноатлантичного альянсу.

"Тобто, якщо порівнювати інформацію Reuters із так званими планами Трампа, то ми побачимо повний дисонанс між неофіційною позицією Москви і перехідною адміністрацією новообраного президента США. Це показує, що РФ намагається риторикою продовжити лінію ультиматумів, бажаючи у такий спосіб вибити для себе те, що вона вважатиме перемогою у "СВО", — зауважує політолог.

Експерт: "З боку Трампа вже мали місце неофіційні сигнали, які свідчать про те, що він не збирається приставати на путінські умови" Фото: Getty Images

Експерт також прогнозує, що Трамп не пристане на озвучені позиції РФ і сторони продовжать пошук якихось дотичних моментів, що дозволять вийти на реальні перемовини. Озвучені ж російськими чиновниками стартові побажання Путіна Ігор Чаленко вважає такими, що не дозволять знайти компромісний знаменник.

"На ці "хотєлки" Москви не погодиться ані Трамп, ані європейські держави, ані тим паче Україна. З огляду на темперамент і психологічні особливості Трампа, можна припустити, що питання, в яких він виступає з проактивною позицією, він сам воліє розпочинати розрулювати, а не чекати відповідний пас якоїсь зі сторін. Тобто, Трамп прагне запропонувати якийсь компроміс, що дозволить на початковій стадії вийти хоча б на припинення вогню через день після інавгурації чи дещо пізніше", — наголошує експерт, додаючи водночас, що пошук стартового компромісу розмиває статут агресора і статус жертви, оскільки той же Трамп каже, що зупинитися повинні Росія й Україна, а не лише РФ. "В чому саме Україна має зупинитися — велике питання, адже на Україну продовжують нападати, загарбувати нашу територію, вбивати наших людей тощо. Очевидно, що зупинитися має саме агресор", — підсумовує Ігор Чаленко.

Що насправді є переговорним каменем спотикання

Своєю чергою політолог Петро Олещук у розмові з Фокусом робить такий акцент: "Зазначу, що нерідко ключові речі проходять дрібним шрифтом, тож у публікації Reuters саме про надважливу, як на мене, річ згадується лише мимохідь. А ця ключова річ, гадаю, полягає в питанні обмеження Збройних сил України (ЗСУ). Я підозрюю, що саме це питання є найголовнішим і найбажанішим для Путіна. Не якісь там конкретні території, і навіть не вступ України до НАТО, хоча це питання є тригером, а саме обмеження ЗСУ. Я переконаний у тому, що росіяни будуть висувати та просувати це питання в межах відповідних переговорів".

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, як саме РФ має намір проштовхувати даний кейс у переговорному порядку денному, експерт зазначив: "Очевидно, що будь-який договір, який передбачатиме такий пункт, Україна не підпише. Тому можна припустити, що росіяни спробують це питання публічно обійти стороною, а кулуарно лобіювати у вигляді якогось секретного протоколу з Трампом. Але всі ці мирні плани, які оприлюднені від імені Трампа, містять один пункт, де говориться про те, що після так званого заморожування створюється демілітаризована зона й Україна на якийсь час відмовляється від членства в НАТО, але в обмін на це отримує відповідне постачання зброї. Тобто, йдеться про мілітаризацію України. Тобто, Путін не зможе використати паузу у війні так, щоб наростити свої сили, а Україна, навпаки, тим часом послаблювалася. Відповідно, таке заморожування йому не потрібне від слова зовсім".

Джерело: "Всередині країни Путін готовий продати угоду про припинення вогню як перемогу" Фото: Getty Images

Саме пункт, що стосується демілітаризації буде найскладнішим у гіпотетичних мирних переговорах, переконаний Петро Олещук. Ба більше, експерт, моделюючи ситуацію, припускає, що це питання зрештою може зірвати мирний процес, оскільки Путін не прийме переговори, за підсумками яких ЗСУ суттєво посиляться. З іншого ж боку, акцентує політолог, офіційний Київ "за жодних обставин" не прийме умови, які не передбачатимуть можливості посилення власних Збройних сил.

Принагідно нагадавши про те, що демілітаризація України є однією з заявлених Кремлем цілей "СВО", Петро Олещук наголосив, що це питання буде "великим і незрушним" каменем спотикання на шляху до миру. Це, вважає політолог, зрештою поставить Трампа на певну розтяжку, адже виникне питання, чи готовий він, повсякчас лякаючи усіх Третьою світовою війною, погодитися одразу ж завершити цю саму війну поразкою. Крім того, наголошує експерт, американці хибно вважають, що якщо Путіну "віддати Крим", то все одразу ж завершиться. Нічого подібного, акцентує Петро Олещук, не відбудеться, оскільки півострів — це лише один з інструментів Путіна щодо захоплення та знищення України як такої.