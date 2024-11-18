Думки
Байден дозволив бити по Росії: 6 головних висновків із рішення президента США, який іде
США дозволили Україні завдавати ударів углиб Росії. Аналітик Юрій Богданов робить 6 швидких висновків із цього рішення, а головне, мабуть, те, що докорінно це ситуацію не змінить, але буде трохи легше нам і трохи гірше ворогу.
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США дозволили Україні завдавати ударів углиб Росії.
Адміністрація Джо Байдена скасувала обмеження, які забороняли Україні використовувати американське озброєння для ударів по території Росії.
Найближчими днями, як повідомляється, Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошують із міркувань безпеки. Очікується, що для ударів будуть використані ракети ATACMS із дальністю до 306 км.
Що скажу?
- Вірю, я повірив. Я писав, що це очікуване рішення після виборів. Незалежно від результату.
- Так, всім було начхати на "червоні лінії" від Путіна. Вся справа у виборах. Панове демократи, ви помилилися.
- Формальний привід ідеальний — армія КНДР тут. Хоча не було б його — був би інший.
- Так, це казка про втрачений час. І, що ще гірше, про втрачені життя. Як і в історії з наданням зброї.
- Докорінно це ситуацію не змінить. Але буде трохи легше нам і трохи гірше їм. Уже добре.
- У росіян загалом усе теж не дуже добре, тому будь-який тиск рано чи пізно може довести їх до кабзди.
Байден дозволив Україні завдавати ударів ракетами ATACMS вглиб території РФ, — NYT