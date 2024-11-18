Байден дозволив бити по Росії: 6 головних висновків із рішення президента США, який іде

США дозволили Україні завдавати ударів углиб Росії. Аналітик Юрій Богданов робить 6 швидких висновків із цього рішення, а головне, мабуть, те, що докорінно це ситуацію не змінить, але буде трохи легше нам і трохи гірше ворогу.